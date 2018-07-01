مهاجرة مغربية بليبيا تعيش رفقة زوجها وأبنائها داخل« كرفان » تطالب السفارة بالتدخل العاجل + الفيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بقصة مثيرة لمهاجرة مغربية أربعينية بليبيا تقطن رفقة أطفالها الثلاثة وزوجها الستيني بمدينة طرابلس منذ سنة 2011، تعيش أوضاعا مُزرِية عقب أحداث الربيع العربي.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بقصة مثيرة لمهاجرة مغربية أربعينية بليبيا تقطن رفقة أطفالها الثلاثة وزوجها الستيني بمدينة طرابلس منذ سنة 2011، تعيش أوضاعا مُزرِية عقب أحداث الربيع العربي.

وفي اتصال لشوف تيفي مع المهاجرة المغربية، كشفت الأخيرة أن حالتهما المادية تسوء يوما بعد يوم، بعدما كان زوجها منذ عام 1974 يشتغل في مجال الآلات الثقيلة بطرابلس قبل أن تلتحق به عام 2011.

وأَضافت المتحدثة، أنه وبسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، تُعاني الساكنة من انخفاض عُملة الدينار، وغلاء المعيشة، إذ أنها تعيش رفقة عائلتها بـ « كرفان » يفتقر لشروط العيش الكريم.

وأمام هذا الأمر تطالب العائلة المغربية المكونة من خمسة أفراد من السفارة المغربية بليبيا والمحسنين مساعدتهم للرجوع إلى المغرب، ومن أجل التواصل بالعائلة يرجى الإتصال على هذا الرقم : 00218922213564