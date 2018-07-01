 نزار بركة : حزب الاستقلال مستعد للمكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة حول حقيقة أحداث الريف ﻿
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نزار بركة : حزب الاستقلال مستعد للمكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة حول حقيقة أحداث الريف

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 17:09 نزار بركة : حزب الاستقلال مستعد للمكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة حول حقيقة أحداث الريف | بوليتيك
نزار بركة : حزب الاستقلال مستعد للمكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة حول حقيقة أحداث الريف
أكد نزار بركة أن حزب الاستقلال مستعد لأي نوع من أنواع المكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة مع الساكنة حول حقيقة ما حصل خلال سنتي 1958 و1959 بمنطقة الريف، مع تصحيح العديد من المغالطات والافتراءات كذلك

شوف تيفي

أكد نزار بركة أن حزب الاستقلال مستعد لأي نوع من أنواع المكاشفة والنقد الذاتي في أفق المصالحة مع الساكنة حول حقيقة ما حصل خلال سنتي 1958 و1959 بمنطقة الريف، مع تصحيح العديد من المغالطات والافتراءات كذلك التي ألصقت بالحزب وحول مسؤوليته فيما وقع.

وفي ضوء هذه المكاشفة يضيف الأمين العام أن حزب الإستقلال مستعد تمام الاستعداد أيضا لتقديم الاعتذار للمواطنين بهذه المنطقة، إذا ما ثبت فعلا تورط بعض أعضائه في ما حصل من مآسي، مشددا على ضرورة التطلع نحو المستقبل وعدم البقاء رهائن الماضي.

كما أشار إلى أن حزب الاستقلال ظل وما يزال يفتخر بالمساهمات الجليلة لأبناء الريف في استقلال الوطن، وكان دائما وما يزال يخلد سنويا ذكرى معركة أنوال.

وأبرز الأمين العام أن حزب الاستقلال ظل على الدوام مدافعا صلبا على الحقوق والحريات في المغرب ككل، وهو ما ترجمه على مستوى مقرراته في مختلف مؤتمراته، وجسده على أرض الواقع بنضاله اليومي إلى جانب المواطنين في القرى والحواضر، مشيرا إلى أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب شدد أخيرا على ضرورة طرح موضوع حقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة التي كانت مخصصة لموضوع التبادل الحر.

 

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شوف تيفي الريف نزار بركةّ التبادل الحر حزب الاستقلال

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