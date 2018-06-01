تحــــذير..الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بالربو ﻿

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الوجبات السريعة مثل البورغر لثلاث مرات في الأسبوع، يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو.

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كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الوجبات السريعة مثل البورغر لثلاث مرات في الأسبوع، يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن أضرار وجبات البورغر و"الناتشوز" لا تقف عند السمنة بل تتعدى ذلك إلى المرض الصدري المزعج، الربو.

وتوصل باحثون من جامعة "سيتشوان" الصينية، إلى أن الإقبال بنهم على الوجبات السريعة يؤدي إلى ظهور أعراض الربو مثل الصفير والتهاب الجلد واحتقان الأنف.

وأرجعت الدراسة تسبب الوجبات السريعة بالإصابة بالربو إلى افتقار هذه الأطعمة إلى العناصر المغذية التي يحتاجها الإنسان، كما أنها تحدث التهابات في مجرى الهواء.

واعتمد الأكاديميون الصينيون في بحثهم على 16 دراسة حول العلاقة المحتملة بين الغذاء واضطرابات الجهاز التنفسي.

ويعاني خمسة ملايين شخص في بريطانيا من مرض الربو، وفي الولايات المتحدة تتسبب هذه المشكلة الصحية في مقتل عشرة أشخاص يوميا.