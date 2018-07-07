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عاجل و بالصــور.. حريق مهول يندلع بمنزل بإنزكان

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 15:18 عاجل و بالصــور.. حريق مهول يندلع بمنزل بإنزكان | حوادث و حقوق
عاجل و بالصــور.. حريق مهول يندلع بمنزل بإنزكان
شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت، بمنزل بحي مسدورة بإنزكان ما خلف حالة من الذعر والخوف لدى قاطني المنزل والجيران، فيما أسفر عن خسائر مادية جد جسيمة، بعدما احترق بعض أثاث البيت وتجهيزاته.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول قبل قليل من يومه السبت، بمنزل بحي مسدورة بإنزكان ما خلف حالة من الذعر والخوف لدى قاطني المنزل والجيران، فيما أسفر عن خسائر مادية جد جسيمة، بعدما احترق بعض أثاث البيت وتجهيزاته.

وأكد مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، أن صاحبة البيت كانت داخل المطبخ منهمكة في إعداد وجبة الغداء، قبل أن تفاجئها النيران وتندلع بشكل مفاجئ من قنينة الغاز، لتمتد لبعض الأغراض التي كانت بالمكان، واشتدت بشكل رهيب جعل الأم تتدخل وتخرج أبنائها للخارج مخافة احتراقهم، فيما انخرطت رفقة الجيران في إخماد الحريق ومحاولة السيطرة عليه.

وخلف الحريق خسائر مادية فادحة حيث احترق جزء من الأثاث والتجهيزات المنزلية، ولحسن الحظ لم يخلف أي خسائر في الأرواح.

ومن جانبها هرعت عناصر الوقاية المدنية بعد إخطارها بالأمر وتمكنت في ظرف وجيز من إيقاف ألسنة اللهب المشتعلة وإخماذ الدخان الذي تعالى فوق الحي، فيما قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث.

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