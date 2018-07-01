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فيصل عزيزي في ورطة بسبب تدوينته المثيرة للجدل حول ''المثلية''

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 14:55 فيصل عزيزي في ورطة بسبب تدوينته المثيرة للجدل حول المثلية | ثقافة و فنون
فيصل عزيزي في ورطة بسبب تدوينته المثيرة للجدل حول ''المثلية''
بعدما نشر المغني الشاب فيصل عزيزي تدوينة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تتكلم عن الحرية الشخصية والتي أرفقها بهاشتاغ pride وهي كلمة شهيرة للمثليين، حاول صاحب أغنية « هاكا ماما »

شوف تيفي

 بعدما نشر المغني الشاب فيصل عزيزي تدوينة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تتكلم عن الحرية الشخصية والتي أرفقها بهاشتاغ pride وهي كلمة شهيرة للمثليين، حاول صاحب أغنية « هاكا ماما » توضيح المسألة بعد الضجة التي أثارتها تدوينته.

وتلقى فيصل عزيزي سيلا من الإنتقادات عبر حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يتهمونه من خلالها بأنه مثلي جنسي ولا يريد الإعتراف بذلك.

وأمام هذا الأمر، ومن خلال تقنية اللايف، أوضح فيصل عزيزي بأن التدوينة التي نشرها لا علاقة لها بالمثلية الجنسية، وأنها مقتبسة من إحدى الأغاني الغربية حيث ترجمها وتقاسمها مع متتبعيه، وفيما يخص الهاشتاغ الذي أثار ضجة قال عزيزي « مانويت والو وما كانتش على علم بالأبعاد ديالو، وكون كنت مثلي كنت غادي نقولها ليكم لأن الأمر عادي ».

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شوف تيفي فيصل عزيزي انستغرام تدوينة مثلية

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