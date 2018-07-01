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تدوينة ''القايد ومرتو'' تعيد مجددا المدون الشهير ''حسن الحافة'' للسجن

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 14:21 تدوينة القايد ومرتو تعيد مجددا المدون الشهير حسن الحافة للسجن | حوادث و حقوق
تدوينة ''القايد ومرتو'' تعيد مجددا المدون الشهير ''حسن الحافة'' للسجن
عبر المدون المغربي الشهير ''حسن الحافة'' عن آسفه الشديد بعدما وجد نفسه سيعود مجددا للسجن الفلاحي بتارودانت إثر تلقيه لإستدعاء من طرف سرية الدرك الملكي بسبت الكردان إقليم تارودانت يخبره بضرورة دفعه

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

عبر المدون المغربي الشهير ''حسن الحافة'' عن آسفه الشديد بعدما وجد نفسه سيعود مجددا للسجن الفلاحي بتارودانت إثر تلقيه لإستدعاء من طرف سرية الدرك الملكي بسبت الكردان إقليم تارودانت يخبره بضرورة دفعه للغرامة المالية المترتبة عن قضيته السابقة حول تدوينة فيسبوكية شهيرة باسم ''القايد ومراتو''، والتي قضى بموجبها عقوبة حبسية سابقة محددة في شهر كامل، حيث عجز ''الحافة'' عن تذبر أمر جمع مبلغ الغرامة الذي يبلغ حوالي 16 ألف درهم، بالرغم من محاولة عدد من متتابعيه الكثر بالعالم الأزرق لإقناعه بتركهم يجمعون المبلغ إلا أنه ظل مصرا على الرفض لتشبته بمبادئ حياتية، وبناء على هذا المعطى فإن عدم تسديده للمبلغ المطلوب سيحثم عليه قضاء عقوبة حبسية محددة في شهر وعشرة أيام كتكفير عن الغرامة المالية السالفة الذكر.

وأوضح ''حسن الحافة'' أنه لن يقبل بجمع متتابعيه وجمهوره العريض بالفيسبوك للمبلغ، وأنه مستعد لدفع ثمن كتاباته الساخرة لأنها تتحدث عن واقعه ومعاناة الساكنة المحلية مع التهميش والفقر وسوء تعامل الإدارة والسلطات التي وجدت للإنصات للساكنة والبحث عن حلول لمشاكلهم، حيث سيتوجه مساء اليوم إلى مقر سرية الدرك الملكي بسبت الكردان لإعتقاله مباشرة بعد توديع أفراد عائلته والإطمئنان عليهم.

وكانت محكمة النقض بالرباط، قد حددت يوم 11 ماي الماضي تاريخ جلسة محاكمة المدون حسن الحافة، بعد دعوى قضائية من طرف قائد اولاد محلة، بمنطقة سبت الكردان التابعة ترابيا لإقليم تارودنت يتهم فيها المدون بالقذف والتشهير بعد تدوينة فايسبوكية تحث عنوان “القايد ومراتو”، حيث لم يتقبل المسؤول الترابي الكلمات الجريئة التي وظفها “حسن” لإنتقاده وزوجته.

وسبق لحسن الحافة أن قضى شهرا بسجن تارودانت، بعد الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتارودانت في السنة الماضية، يقضي بالسجن النافد لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعد متابعته بتهمة “السب و القذف و إهانة موظف عمومي”، لكن غرفة الإستئناف بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت قضت برفع العقوبة بشهرين نافذين بعد خروج المدون من السجن الفلاحي بالمدينة المذكورة بيوم واحد.

وجاء إعتقال حسن الحافة بعد شكاية لقائد المنطقة الذي ثم ترقيته مؤخرا، عقب تدوينة ساخرة على جداره الفايسبوكي تحت عنوان “القايد ومراتوا” ينتقد فيها القائد وزوجته بجرأة أزعجت المسؤولين إقليميا بعد تزعمه لوقفات إحتجاجية بالمنطقة تطالب برفع التهميش وإنشاء مؤسسة صحية تستجيب للدواوير المجاورة لمنطقة سبت الكردان والتي يضطر السكان فيها للتنقل نحو مدينة تارودانت للعلاج.

 

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شوف تيفي المغرب تارودانت غرامة مالية المدون حسن الحافة السجن تدوينة فيسبوكية القايد ومراتو

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