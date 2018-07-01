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توقيف المشتبه فيه بالإعتداء على فنان مغربي معروف وسرقته بإنزكان

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 13:02 توقيف المشتبه فيه بالإعتداء على فنان مغربي معروف وسرقته بإنزكان | حوادث و حقوق
توقيف المشتبه فيه بالإعتداء على فنان مغربي معروف وسرقته بإنزكان
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان تمكنت يوم أمس من الإهتداء إلى هوية المشتبه فيه بالإعتداء على الفنان المغربي الأمازيغي ''عبد اللطيف عاطيف'' وسرقته أمام منزله زوال

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان تمكنت يوم أمس من الإهتداء إلى هوية المشتبه فيه بالإعتداء على الفنان المغربي الأمازيغي "عبد اللطيف عاطيف" وسرقته أمام منزله زوال يوم الأربعاء الماضي.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فتوقيف الجاني جاء بعد مجموعة من التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة إنزكان فور توصلها بشكاية من المعتدى عليه وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المبحوث عنه إذ انتقلت فرقة خاصة لمنزله بحي "تراست"، وجرى إيقافه وحجز الهاتف الشخصي للفنان "عاطيف".

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على الإعتداء على "المشتكي" وسرقته، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء مدة حراسته النظرية.

يذكر أن الفنان المغربي "عبد اللطيف عاطيف" تعرض يوم الأربعاء الماضي لعملية إعتداء وسرقة من طرف شخص مجهول باغث الفنان من الخلف ودفعه بقوة مسقطا إياه على الأرض أمام منزله بمدينة إنزكان وقام بسرقة هاتف المحمول، بعد تهديده بالسلاح الأبيض وخلف هذا الإعتداء إصابات متفاوتة الخطورة للضحية على مستوى الرجل واليد والظهر تلقى على إثرها العلاجات الضرورية بمستشفى المدينة.

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