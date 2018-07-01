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منع أفتاتي من إلقاء محاضرته بإيطاليا بسبب مواقفه المتشددة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 12:50 منع أفتاتي من إلقاء محاضرته بإيطاليا بسبب مواقفه المتشددة | بوليتيك
منع أفتاتي من إلقاء محاضرته بإيطاليا بسبب مواقفه المتشددة
بعد إعلان جمعية مغربية عن استضافتها للبرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية ''عبدالعزيز أفتاتي'' نهاية الأسبوع الجاري في لقاء مفتوح مع الجالية المغربية، خلقت حالة من الجدل بمدينة ''بياتشينسا''، اضطر

شوف تيفي

بعد إعلان جمعية مغربية عن استضافتها للبرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية "عبدالعزيز أفتاتي" نهاية الأسبوع الجاري في لقاء مفتوح مع الجالية المغربية، خلقت حالة من الجدل بمدينة "بياتشينسا"، اضطر منظمو اللقاء لإلغائه واللجوء لمدينة "بولونيا".

وقد انتقد أحد نواب عمدة مدينة "بياتشينسا"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم السبت 7 يوليوز، سماح الكونفدرالية العامة للشغل بإيطالياCGIL لجمعية "مغرب التنمية الإيطالية" التابعة لحزب العدالة والتنمية بالمغرب، باستخدام قاعة غرفة كونفدرالية الشغل بالمدينة، من أجل نشاط سياسي يؤطره القيادي التابع للبيجيدي المثير للجدل "أفتاتي".

ووصف "ماسيمو بولدري" نائب عمدة مدينة "بياتشينسا" عبد العزيز أفتاتي بـ"الإسلامي المتشدد" الذي خاض في العديد من الحملات للدفاع عن بعض السلوكيات المتطرفة"، وفق ذات المصدر، مذكراً في هذا الصدد "تهديد سلامة المسافرين على متن إحدى الطائرات" من قبل ذات السياسي المغربي في عام 2013، عندما احتج على عرض فيلم "سبايدر مان" لاحتوائه على لقطات سينمائية فيها "قُبَل"، خاصةً ما أطلقت عليه الصحافة بـ"احتجاج أفتاتي على قبلة سبايدر مان".

كما ذكر ذات المسؤول البلدي في مدينة "بياتشينسا" المنتمي لحزب "الرابطة” الذي يتزعمه وزير الداخلية الحالي "ماتيو سالفيني" بموقف "أفتاتي" من مذكرة وزارة الداخلية بمنع بيع "البرقع" وتصديه له.

ونتيجة للجدل الذي أسفر عنه الإعلان عن استضافة إحدى مقرات كونفدرالية الشغل الإيطالية لمحاضرة أفتاتي، سارعت CGIL للابتعاد بنفسها عن تحمل استضافة شخص "مزعج" مثله، يضيف المصدر، طالبة من المنظمين البحث عن مكان آخر لإلقاء المحاضرة، خاصة وأن طلب استخدام القاعة كان بغرض نشاط جمعوي داخلي للجمعية المغربية وليس من أجل لقاء سياسي.

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شوف تيفي المغرب إيطاليا أفتاتي منع محاضرة

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