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إدارة سجن عكاشة تكشف حقيقة شريط فيديو منسوب لسجين على خلفية أحداث الحسيمة مصور داخل السجن

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 12:44 إدارة سجن عكاشة تكشف حقيقة شريط فيديو منسوب لسجين على خلفية أحداث الحسيمة مصور داخل السجن | بوليتيك
إدارة سجن عكاشة تكشف حقيقة شريط فيديو منسوب لسجين على خلفية أحداث الحسيمة مصور داخل السجن
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن يكون شريط فيديو منسوب لسجين معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ونشر بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تم تصويره داخل المؤسسة السجنية.

شوف تيفي

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 نفيا قاطعا أن يكون شريط فيديو منسوب لسجين معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ونشر بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تم تصويره داخل المؤسسة السجنية.

وأكدت إدارة المؤسسة في بلاغ توضيحي أن "الزنزانة" الظاهرة في الفيديو "لا وجود لها بهذه المؤسسة، مما يؤكد أن هذا التسجيل هو تسجيل مفبرك بشكل غير احترافي"، مضيفة أن "ما يدل أكثر على الطابع المفبرك لهذا التسجيل، هو عدم ظهور وجه السجين المعني (أ.خ) والاكتفاء بصوته فقط".

وذكر المصدر بأنه سبق لنفس الجهات أن حاولت مرارا تضليل الرأي العام عبر نشر مزاعم حول تسريب أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية من داخل هذه المؤسسة، "مما يدل على أن هذه الجهات تسعى إلى خلط الأوراق ومحاولة التشويش على عمل المؤسسة".

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شوف تيفي المغرب السجن فيديو أحداث الحسيمة

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