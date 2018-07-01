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وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 10:31 وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك
وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة
أعلنت وزارة الصحة أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، الأقاليم الوسطى والأقاليم الشرقية.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الصحة أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، الأقاليم الوسطى والأقاليم الشرقية.

ويأتي هذا التأهب بعد النشرات التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والتي أعلنت من خلالها ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأقاليم والجهات، ومن أجل ذلك، حسب بلاغ وزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، اليوم السبت 7يوليوز، فقد تم تفعيل نظام المداومة بالمؤسسات الصحية في المناطق التي ستعرف ارتفاعا في درجات الحرارة. كما تـمت تعبئة مهنيي الصحة؛ الأطباء والممرضين وكذا سيارات الإسعاف بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم العلاجات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، يضيف البلاغ، أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وذلك بشرب كميات كافية من الماء لتفادي اجتفاف الجسم مع تفادي القيام بأنشطة بدنية خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثامنة مساء.

كما أوصت الوزارة وفق ذات البلاغ، باللجوء إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة ظهور أحد الأعراض التالية:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم (حمى).

- شحوب في لون الجسم.

- شعور بتشنجات على مستوى الأطراف وعضلات البطن.

- شعور بعطش شديد أو فقدان للوزن.

- صداع في الرأس وغثيان خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعي.

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