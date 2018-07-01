الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع'' ﻿

من المنتظر أن تستقبل فضاءات التخييم بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة خلال الموسم التخييمي 2018 أزيد من 15 ألف مستفيد ومستفيدة.

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من المنتظر أن تستقبل فضاءات التخييم بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة خلال الموسم التخييمي 2018 أزيد من 15 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضية بطنجة - تطوان - الحسيمة أن هذا البرنامج الوطني الهام سيعرف مشاركة حوالي 250 ألف مستفيدة ومستفيد طيلة السنة الجارية، حيث ستستقبل منها فضاءات التخييم بجهة الشمال حوالي 15 ألف مستفيد.

في هذا الصدد، عرفت فضاءات التخييم بالجهة انطلاقة الموسم التخييمي 2018، الذي يصادف هذه السنة الذكرى المئوية للنشاط التخييمي بالمملكة، حيث سجلت المرحلة الأولى استفادة 2352 مستفيد.

ويتوزع المستفيدون في المرحلة الأولى على مخيم الغابة الدبلوماسية بطنجة (949 مستفيدا) ومركز الاصطياف بأصيلة (270 مستفيدا) وأقواس بريش (284 مستفيدا) ومخيم أزلا بتطوان (150 مستفيدا) ومخيم عبد الكريم الخطابي بشفشاون (49 مستفيدا) ومخيم رأس الرمل بالعرائش (400 مستفيدا)، ومخيم أجدير (100 مستفيدا) والمركز التربوي روض المنزه بالحسيمة (150 مستفيدا).

وأبرز البلاغ أن البرنامج الوطني للتخييم، المنظم هذه السنة تحت شعار ''المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني''، يهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للطفولة والشباب بالوسطين الحضري والقروي، وذلك من خلال عمل الوزارة في أوراش هيكلية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات التخييمية بغية جعلها تتماشى وتطلعات الفئات المستفيدة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة، بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنظم خلال الفترة الممتدة من 2 يوليوز إلى 3 شتنبر المقبل، البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته ''عطلة للجميع'' لصيف 2018، تحت شعار ''المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني''.