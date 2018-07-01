 مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج عطلة للجميع | بوليتيك

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع''

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

بعد موازين..عرض بمواصفات عالمية ل أمينوكس بمهرجان تيميتار بأكادير اختتم بدموع المعجبات | ثقافة و فنون

بعد موازين..عرض بمواصفات عالمية ل ''أمينوكس'' بمهرجان ''تيميتار'' بأكادير اختتم بدموع المعجبات

أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات | بوليتيك

أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس | بوليتيك

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام ''الزفزافي'' ورفاقه

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور

المغرب الذي نريد...!

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 10:25 مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق
مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء
تعرض شاب بمدينة سلا لإعتداء خطيرعلى يد مجهولين، عرضوه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا أمس الجمعة.

 شوف تيفي :

تعرض شاب بمدينة سلا لإعتداء خطيرعلى يد مجهولين، عرضوه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا أمس الجمعة.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن الشاب الضحية تعرض للضرب والجرح في مناطق حساسة من جسده حيث أصيب جروح بالسلاح الأبيض على مستوى الكتف والوجه والظهر.

وأَضافت مصادرنا، أن الضحية، ونظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، خضع لثلاث عمليات جراحية على مستوى العصب، واثنان على مستوى اليدين وواحدة في الرجل اليمنى.

هذا، وباشرت العناصر الأمنية لمدينة سلا تحقيقاتها في ظروف وملابسات الإعتداء، على أن يتم التعرف على هوية الجناة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي كريساج سلا السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور

اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش | حوادث و حقوق

اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية | حوادث و حقوق

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في الساعات الأولى من الصباح..شاب تعداو عليه الشفارة فكازا | بــووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو..في الساعات الأولى من الصباح..شاب تعداو عليه الشفارة فكازا

بكين تحذر واشنطن من حرب تجارية غير مسبوقة | قنوات أخرى

بكين تحذر واشنطن من حرب تجارية ''غير مسبوقة''

تجارة الأعضاء - واحد من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم | قنوات أخرى

تجارة الأعضاء - واحد من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم

الاتحاد الأوروبي على محك الهجرة غير الشرعية | قنوات أخرى

الاتحاد الأوروبي على محك الهجرة غير الشرعية

﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج عطلة للجميع | بوليتيك

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع''

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.