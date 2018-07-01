مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء ﻿

تعرض شاب بمدينة سلا لإعتداء خطيرعلى يد مجهولين، عرضوه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا أمس الجمعة.

شوف تيفي :

تعرض شاب بمدينة سلا لإعتداء خطيرعلى يد مجهولين، عرضوه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا أمس الجمعة.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن الشاب الضحية تعرض للضرب والجرح في مناطق حساسة من جسده حيث أصيب جروح بالسلاح الأبيض على مستوى الكتف والوجه والظهر.

وأَضافت مصادرنا، أن الضحية، ونظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، خضع لثلاث عمليات جراحية على مستوى العصب، واثنان على مستوى اليدين وواحدة في الرجل اليمنى.

هذا، وباشرت العناصر الأمنية لمدينة سلا تحقيقاتها في ظروف وملابسات الإعتداء، على أن يتم التعرف على هوية الجناة.