أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية يُشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية يوم أمس الجمعة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية يُشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية يوم أمس الجمعة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن إيقاف المشتبه فيه الأول جاء بمدينة الرحمة بعد استغلال مجموعة من التحريات الميدانية والمعطيات الجنائية، إذ تم ضبطه بمُسكنه في حالة تلبس بترويج مادة « النفحة »، التي حجزت منها المصالح الأمنية كمية 60 كيلوغراما، إلى جانب حجز مبلغ 3000 درهما من متُحصل مبيعاته.

وفي ذات السياق، ومن خلال عمليتي مداهمة لمسكنين متفرقين بمنطقة الحي الحسني تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخص مبحوث عنه من أجل ترويج الخمور بدون رخصة، وحجز 234 قنينة من الجعة و 25 قنينة من النبيذ الأحمر.

وفور القبض عليهما، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تقديمهما أمام العدالة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.