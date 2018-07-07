بعد موازين..عرض بمواصفات عالمية ل ''أمينوكس'' بمهرجان ''تيميتار'' بأكادير اختتم بدموع المعجبات ﻿

حشد الفنان ''أمينوكس'' ليلة أمس بمهرجان ''تيميتار'' بأكادير أعدادا غفيرة من الحناجر الشبابية من مختلف الأعمار التي رددت خلفه بحماس كبير ممزوج بهيستيرية كل أغانيه سواء القديمة أو الجديدة التي أدائها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حشد الفنان ''أمينوكس'' ليلة أمس بمهرجان ''تيميتار'' بأكادير أعدادا غفيرة من الحناجر الشبابية من مختلف الأعمار التي رددت خلفه بحماس كبير ممزوج بهيستيرية كل أغانيه سواء القديمة أو الجديدة التي أدائها على منصة ساحة الأمل.



وخلق الفنان ''أمينوكس'' الحدث بحضوره للمهرجان بعرض موسيقي ''عالمي''، رفقة مجموعة ''راقصة'' أعطت لمسة ساحرة على أدائه فوق المنصة، وتراقصت وتناغمت مع الإيقاعات السريعة التي أدخلها على عرضه ما ألهب حماس الجمهور الذي حج بكثافة خاصة الفتيات والشابات اللواتي دخلن في هيستيرية رهيبة ما أن وطأت قداما صاحب أغنية ''وايما'' خشبة تيميتار حتى تعالت الحناجر بالهتافات مرددة إسمه بل منهن من دخلن في بكاء من شدة إعجابهن وعشقهن الهيامي للفنان.



وبهذا العرض تمكن أمين بشهادة عدد من المتتابعين والجماهير التي ملئت جنبات ساحة الأمل من تحقيق قفزة نوعية وفريدة من نوعها في فن ''البوب'' بالمغرب والموسيقى الشبابية البديلة بصفة خاصة وأضحت تضاهي عدد من الدول الرائدة في هذا المجال لاسيما بمثل هذه العروض ذات المواصفات العالمية.