 أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج عطلة للجميع | بوليتيك

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع''

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

بعد موازين..عرض بمواصفات عالمية ل أمينوكس بمهرجان تيميتار بأكادير اختتم بدموع المعجبات | ثقافة و فنون

بعد موازين..عرض بمواصفات عالمية ل ''أمينوكس'' بمهرجان ''تيميتار'' بأكادير اختتم بدموع المعجبات

أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات | بوليتيك

أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس | بوليتيك

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام ''الزفزافي'' ورفاقه

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور

المغرب الذي نريد...!

أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 10:02 أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات | بوليتيك
أحكام تتراوح بين 3 سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات.

شـــوف تيفي:

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف و10 سنوات سجنا نافذا في حق 15 متهما توبعوا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات.

فقد حكمت المحكمة يوم الأربعاء بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم في حق كل واحد من تسعة متهمين، وخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم على متهمين اثنين، و4 سنوات حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم لكل واحد من متابعين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهم واحد .

كما قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهمة توبعت في هذا الملف.

وتعود وقائع هذه القضية إلى اكتوبر 2017، عندما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام، ناهزت 2588 كيلوغراما، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "واد الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.

كما أسفرت عمليات الحجز، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المصدر أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه، وعرضه للتداول في السوق بقيمة مالية تناهز مئات الملايير من السنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب كوكايين ملايير عصابة إجرام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج عطلة للجميع | بوليتيك

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع''

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس | بوليتيك

إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام ''الزفزافي'' ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في الساعات الأولى من الصباح..شاب تعداو عليه الشفارة فكازا | بــووز
منذ 2 دقائق

بالفيديو..في الساعات الأولى من الصباح..شاب تعداو عليه الشفارة فكازا

بكين تحذر واشنطن من حرب تجارية غير مسبوقة | قنوات أخرى

بكين تحذر واشنطن من حرب تجارية ''غير مسبوقة''

تجارة الأعضاء - واحد من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم | قنوات أخرى

تجارة الأعضاء - واحد من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم

الاتحاد الأوروبي على محك الهجرة غير الشرعية | قنوات أخرى

الاتحاد الأوروبي على محك الهجرة غير الشرعية

﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة | بوليتيك
منذ 8 دقائق

وزارة الصحة تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج عطلة للجميع | بوليتيك

الحسيمة تستقبل 15 ألف طفل ضمن برنامج ''عطلة للجميع''

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

مجهولون بسلا يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.