إجراءات أمنية مشددة وكاميرات في مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بمكناس ﻿

في ظروف هادئة ووسط إجراءات أمنية مشددة، أجرى صباح اليوم السبت حوالي 654 مرشحة ومرشحا الاختبار الكتابي لمباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بثانوية الإمام الغزالي التأهيلية بمكناس، حيث شرع القيمون

شــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

في ظروف هادئة ووسط إجراءات أمنية مشددة، أجرى صباح اليوم السبت حوالي 654 مرشحة ومرشحا الاختبار الكتابي لمباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي بثانوية الإمام الغزالي التأهيلية بمكناس، حيث شرع القيمون على هاته الاستحقاقات في استقبال المرشحات والمرشحين منذ السادسة والنصف صباحا، للتأكد من هويتهم، ومطابقة أسمائهم ضمن لائحة المرشحين، قبل توزيعهم على قاعات الامتحان.

وقد استعمل الدركيون المراقبون كاميراتهم لضبط حالات الغش وتوثيقها بالصوت والصورة، تنفيذا لتعليمات الجنرال دو ديفيزيون محمد هرمو قائد الدرك الملكي، الذي شدد على ضرورة إجراء هاته الاستحقاقات في جو من المسؤولية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحات والمترشحين.

هذا، وقد وصف العديد من الدركيين مباراة الولوج لسلك تلاميذ الدرك الملكي لهاته السنة بالاستثنائية، من خلال التوجيهات والتعليمات وكذا التحذيرات التي مافتئ يوجهها الجنرال محمد هرمو لكافة القياد الجهويين ورؤساء مراكز الامتحان منذ انطلاق عملية استقبال طلبات الترشيح للمباراة.