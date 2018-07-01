نــزار بركة يقود وفدا استقلاليا لمنطقة الريف ويدخل على خط أحكام ''الزفزافي'' ورفاقه ﻿

قاد الأمين العام لحزب الإستقلال ''نزار بركة'' وفدا حزبيا في زيارة لمنطقة الريف شملت أقاليم الناظور و الحسيمة و الدريوش حيث عقد لقاءات مع المنتمين للحزب و باقي المواطنين.

"شوف تيفي":

قاد الأمين العام لحزب الإستقلال "نزار بركة" وفدا حزبيا في زيارة لمنطقة الريف شملت أقاليم الناظور و الحسيمة و الدريوش حيث عقد لقاءات مع المنتمين للحزب و باقي المواطنين.

و اعتبر الأمين العام لحزب الإستقلال أن حديث البعض عن وجود مشكل بين الزعيم الريفي محمد بنعبد الكريم الخطابي و حزب الإستقلال غير صحيح و لا يعكس الحقيقية موضحاً أن حزبه يحتفل كل عام بذكرى معركة أنوال و يعتبر أن الخطابي من المجاهدين الكبار الذين خدموا المنطقة و الوطن بأسره.

وحمل بركة مسؤولية انبثاق الحراك وتبعاته التي لم تخفت بعد لبعض المسؤولين الذين قال إنهم لم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، فخرجت الساكنة لتحتج على تأخر انجاز المشاريع كردة فعل طبيعية.

ووصف بركة، في ذات اللقاء التواصلي، الأحكام التي تلقاها معتقلو الحراك بالقاسية، وقال إن المعتقلين لا يستحقون تلك الأحكام، وأن الذين يستحقون الاعتقال بالأساس هم المسؤولون الفاشلون في إنجاز المشاريع. وقال:” كان يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي مع ساكنة المدينة وهذا من مهام الحكومة و الفئات المنتخبة والبرلمانيين”.

وحل نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مرفوقاً بأطر في حزب الإستقلال في ضيافة عائلة الزفزافي وعائلات بعض معتقلي حراك الريف بالحسيمة.