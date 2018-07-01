أمن أكادير يطيح بشخصين يتاجران في المخدرات والخمور ﻿

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لتيكيوين، مساء الجمعة 06 يوليوز، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في الاتجار في المخدرات، والخمور بدون رخصة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لتيكيوين، مساء الجمعة 06 يوليوز، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في الاتجار في المخدرات، والخمور بدون رخصة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بحي الزيتون، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة، مكنت من ضبطهما على متن سيارة خفيفة وهما بصدد ترويج المخدرات والخمور.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة المحجوزة أسفرت عن ضبط 160 قنينة خمر من مختلف الأنواع وكميات من مخدري "القنب الهندي والمعجون"، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج. كما تبين أن أحد الموقوفين كان يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي، من أجل الاتجار في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.