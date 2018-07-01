وزير الثقافة والاتصال يقدم بجنوب إفريقيا تجربة المغرب في مجال النهوض بالشأن الثقافي ﻿

قدم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، يوم أمس الخميس بمدينة ''ديربان'' (جنوب شرق جنوب إفريقيا) ، التجربة المغربية في مجال النهوض بالشأن الثقافي.

شوف تيفي:

قدم وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، يوم أمس الخميس بمدينة ''ديربان'' (جنوب شرق جنوب إفريقيا) ، التجربة المغربية في مجال النهوض بالشأن الثقافي.

واستعرض الأعرج، وفق بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''اليوم الجمعة 6 يوليوز، خلال مائدة مستديرة حول ''الولوج إلى المعلومة بشأن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وميثاق النهضة الثقافية''، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بالمجال الثقافي.

و شدد الوزير على أن النهوض بالشأن الثقافي أضحى ضمن الأولويات بالمغرب، كما أشار إلى أن ''هذا القطاع يحتل مكانة مركزية في جميع مشاريع التنمية في المملكة، وهو خيار مكن المغرب من تعزيز حضوره في مختلف المنظمات الدولية التي تهتم بالشأن الثقافي''.

وذكر ذات المتحدث، بأن مشاركة المغرب في لقاء ''ديربان'' تأتي في سياق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز علاقات التعاون مع دول القارة ، لا سيما بلدان إفريقيا الجنوبية.

كما عبر الأعرج ، في هذا الإطار، عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال النهوض بالثقافة ، خاصة في مجال المكتبات ، مع أشقائه الأفارقة.

وحرص الوزير على التأكيد على أن تشجيع القراءة يحتل مكانة بارزة ضمن السياسة الثقافية في المغرب، معتبرا ''أن هذه السياسة شجعت على توسيع شبكة المكتبات الحديثة في جميع أنحاء التراب الوطني...وأن المغرب يتوفر حاليا على 600 مكتبة، منها 342 تحت وصاية وزارة الثقافة والاتصال''.

وأضاف أنه انطلاقا من الوعي بأن تعميم القراءة يمر عبر سياسة ثقافية للقرب، فإن المغرب شرع في توسيع شبكة المكتبات الحديثة، مؤكدا أن هذا الخيار يبرز الآن كأحد ركائز السياسة الثقافية الوطنية.