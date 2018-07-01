 منتصر حمادة: أغلب الفاعلين في المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي ودعوة العلماء لإنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة الإرهاب جاءت متأخرة جدا ﻿
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منتصر حمادة: أغلب الفاعلين في المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي ودعوة العلماء لإنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة الإرهاب جاءت متأخرة جدا

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 03:23 منتصر حمادة: أغلب الفاعلين في المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي ودعوة العلماء لإنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة الإرهاب جاءت متأخرة جدا | بوليتيك
منتصر حمادة: أغلب الفاعلين في المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي ودعوة العلماء لإنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة الإرهاب جاءت متأخرة جدا
تعليقا على المبادرة التي لقيت استحسانا من طرف العديد من الجهات، حول إنشاء حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك'' لمحاصرة الإرهاب الإلكتروني، قال ''منتصر حمادة'' الباحث والمتخصص في

شوف تيفي

تعليقا على المبادرة التي لقيت استحسانا من طرف العديد من الجهات، حول إنشاء حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي ''تويتر'' و''فيسبوك'' لمحاصرة الإرهاب الإلكتروني، قال ''منتصر حمادة'' الباحث والمتخصص في الجماعات الإسلامية في اتصال هاتفي مع''شوف تيفي'' اليوم الجمعة 6 يوليوز، :'' الدعوة التي قدمها الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، خلال هذا الأسبوع بالرباط، لرجال الدين من أجل إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التجنيد الإلكتروني، جاءت متأخرة جداً، لأننا أشرنا إليها مراراً منذ سنوات ليست باليسيرة، بخصوص أهمية حضور الخطاب الديني الرسمي في العالم الرقمي.

وأضاف منتصر حمادة أنه: ''اتضح أن أغلب الفاعلين في هذه المؤسسات الدينية، بعيدون عن العالم الرقمي، وبمقتضى قاعدة ''الطبيعة لا تقبل الفراغ''، فطبيعي أن نجد الخطاب الديني الرقمي، مجسداً على الخصوص في الخطاب الحركي، من سلفية علمية وسلفية جهادية وإخوان وما إلى ذلك'' وأضاف الباحث '' ليس هذا فحسب، و لكن حتى الأسماء الإسلامية الحركية التي تشتغل في المؤسسات الدينية، كما هو الحال هنا في المغرب، نجد أن حضورها الرقمي، ينتصر للخطاب الديني الحركي، وليس للخطاب الديني المعني بالتصدي لهذه الأنماط من التدين الدعوية والسياسية والقتالية أو الجهادية''.

كما أكد المتخصص في الجماعات الإسلامية، '' أن المؤسسات الدينية تأخرت كثيرا -هنا في الحالة المغربية مثلاً- في التفاعل الإيجابي والنوعي مع الخطاب الإسلامي المتطرف والمتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بالرغم من الإمكانيات المتوفرة، والضوء الأخضر الذي أمامنا من أجل العمل الرقمي، والنتيجة، أننا بالكاد نعاين صدور هذا الإقرار، هذا إذا افترضنا أنهم سيشتغلون على تقعيد هذه التوصيات عمليا، على أرض الواقع''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء منتصر حمادة الفاعلين في المؤسسات محاربة الإرهاب

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