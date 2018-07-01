ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش ومتحايل يستفيد من ثلاث محلات دفعة واحدة ﻿

على إثر استفادة أحد أعضاء جمعية تنموية ''للخضر والفواكه'' من ثلاث محلات تجارية بالسوق النموذجي ''سوق القرب'' بجنان فرانسيس بالعرائش، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

شوف تيفي

على إثر استفادة أحد أعضاء جمعية تنموية ''للخضر والفواكه'' من ثلاث محلات تجارية بالسوق النموذجي ''سوق القرب'' بجنان فرانسيس بالعرائش، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقديمه لثلاث أشخاص آخرين من أجل الاستفادة والحصول على هاته المحلات ولكن في الأصل هو المالك الأصلي، احتج ''الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالعرائش'' على ''هذا التحايل والتمويه'' للاستفادة أكثر من مرة وبشكل غير قانوني من مبادرة المفترض فيها أن يتم توزيعها بشكل عادل ومتساوي على جميع التجار. ويضيف محمد بلمهيدي رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالعرائش، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم الخميس 5 يوليوز: ''إن القائد الجديد المعين حديثا وعد بالتدخل الناجع وتحقيق العدالة، خصوصا أن الشخص المستفيذ الذي صرح للقائد بمعطياته، ليس شخصا غريبا على السوق بل هو رئيس لجمعية تشتغل في مجال الخضر والفواكه'' .

وأكد ذات المصدر أنه كان لزاما عليه '' كرئيس لرابطة حقوقية تسليط الضوء على هذا الموضوع واعتباره نقطة وجب البحث فيها وبجدية واتخاذ المتعين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق القانون ومحاسبة كل مفسد، مرتشي ومتواطئ، خصوصا أن هناك مهنيون وبائعون من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يستفيدو من هذه المبادرة ، مع العلم أنه سبق إدراج أسمائهم للاستفادة منها قبل إعادة هيكلة السوق وتقليص عدد المحلات .''