 سد ''غيس'' سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تدعم الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين | بوليتيك

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تدعم الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش ومتحايل يستفيد من ثلاث محلات دفعة واحدة | مجتمع

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

سد غيس سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات | مجتمع

سد ''غيس'' سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر | مجتمع

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر

بالصــور:البرمجة الفنية الضعيفة لليوم الثاني من مهرجان تيميتار بأكادير تنعكس على الحضور الجماهيري الباهث | مجتمع

بالصــور:البرمجة الفنية الضعيفة لليوم الثاني من مهرجان تيميتار بأكادير تنعكس على الحضور

النيابة العامة تدخل على خط صور مروعة ومنشورات فيسبوكية تبث الفزع في صفوف جمهور مهرجان تيميتار بأكادير | مجتمع

النيابة العامة تدخل على خط صور مروعة ومنشورات فيسبوكية تبث الفزع في صفوف جمهور مهرجان ''تيميتار''

اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش | حوادث و حقوق

اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش

حافلات جديدة بالرباط..وهـــا بشحال الثمن ديالهم | اقتصاد

حافلات جديدة بالرباط..وهـــا بشحال الثمن ديالهم

مؤلم...شاب عشريني يلقى مصرعه بصعقة كهربائية باشتوكة أيت بها | مجتمع

مؤلم...شاب عشريني يلقى مصرعه بصعقة كهربائية باشتوكة أيت بها

المغرب الذي نريد...!

سد ''غيس'' سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 02:34 سد غيس سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات | مجتمع
سد ''غيس'' سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات
أكد رئيس إعداد سد غيس، حسن الوكيلي، أن هذه المنشأة الضخمة ستمكن من توفير الماء الصالح للشرب لإقليم الحسيمة ومن حماية المنطقة من خطر الفيضانات خلال فصل الشتاء.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد رئيس إعداد سد غيس، حسن الوكيلي، أن هذه المنشأة الضخمة ستمكن من توفير الماء الصالح للشرب لإقليم الحسيمة ومن حماية المنطقة من خطر الفيضانات خلال فصل الشتاء.

وأبرز الوكيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سد غيس، الذي شرع في إنجازه في مارس من العام الماضي على مستوى حوض ''غيس النكور''، سيمكن من تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة لها بالماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب حماية المناطق المتواجدة في سافلة وادي غيس من خطر الفيضانات، وسقي حوالي 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية.

وقد بلغت بعض مكونات المشروع، الذي ينتظر أن يتم افتتاحه عام 2022 باستثمار إجمالي يصل إلى 1,3 مليار درهم، مراحل متقدمة من الإنجاز، حيث تم الانتهاء من أشغال تشييد طريق الولوج إلى موقع السد انطلاقا من الطريق الجهوية رقم 5202، وبناء إقامات الورش ومحطة إنتاج الخرسانة، ومحطة معالجة مواد البناء (85 في المائة).

كما بلغت أشغال تنقية وتكشيط المناطق التي ستأوي مختلف المنشآت المكونة للسد عتبة الأربعين في المائة، مع مواصلة تصفية ملكية العقارات التي يحتاجها الورش.

عن المعطيات التقنية للمشروع، أوضح المسؤول أن سد غيس يعتبر من السدود الكبيرة التي يتكون حاجزها من الطمي والأحجار بقناع أمامي من الخرسانة، حيث سيبلغ علو حاجز السد إلى 86,1 مترا من الأساس، كما سيتم استعمال 3,9 مليون متر مكعب من الردمة والأحجار، و 220 ألف متر مكعب من الخرسانة.

وأضاف أن الحقينة العادية للسد بعد امتلائه ستصل إلى 93 مليون متر مكعب، كما سيمكن من تنظيم استعمال حوالي 17 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بينما يصل حجم الواردات المائية السنوية إلى 25,8 مليون متر مكعب في السنة.

وقد كان من المفترض أن يتم الشروع في إنجاز هذا السيد في أفق عام 2021، لكن تم اتخاذ قرار تقديم أجل بداية المشروع لتأمين تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب في ظل توالي فترات الجفاف بالمنطقة.

بخصوص الأثر السوسيو-اقتصادي لهذا المشروع المهيكل، سيساهم مشروح السد خلال فترة إنجازه في إحداث نصف مليون يوم عمل، إلى جانب عدد من مناصب الشغل القارة بعد تدشينه والشروع في استغلاله، كما ستشكل بحيرة السد فضاء حيويا في محيط مدينة الحسيمة، سيساهم في ظهور أنشطة جديدة لفائدة السكان المحليين ودعم السياحة البيئية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السكان المحليين مدينة الحسيمة السياحة البيئية الماء الصالح للشرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش ومتحايل يستفيد من ثلاث محلات دفعة واحدة | مجتمع

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش ومتحايل يستفيد من ثلاث محلات دفعة واحدة

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر | مجتمع

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر

بالصــور:البرمجة الفنية الضعيفة لليوم الثاني من مهرجان تيميتار بأكادير تنعكس على الحضور الجماهيري الباهث | مجتمع

بالصــور:البرمجة الفنية الضعيفة لليوم الثاني من مهرجان تيميتار بأكادير تنعكس على الحضور الجماهيري الباهث

النيابة العامة تدخل على خط صور مروعة ومنشورات فيسبوكية تبث الفزع في صفوف جمهور مهرجان تيميتار بأكادير | مجتمع

النيابة العامة تدخل على خط صور مروعة ومنشورات فيسبوكية تبث الفزع في صفوف جمهور مهرجان ''تيميتار'' بأكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غير بيناتهم..في الساعات الأولى من الصباح..مضاربة خايبة بين شباب و فتاة في حالة غير طبيعية بالحي المحمدي بالبيضاء | بــووز
منذ 2 ساعات

غير بيناتهم..في الساعات الأولى من الصباح..''مضاربة'' خايبة بين شباب و فتاة في حالة غير طبيعية بالحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا تحولات لمضاربة | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا تحولات لمضاربة

بالفيديو.. حرق العجلات قطع للطرق و إشتباكات مع قوات الأمن إحتجاجا على الإقصاء من السكن ببشار الجزائرية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. حرق العجلات قطع للطرق و إشتباكات مع قوات الأمن إحتجاجا على الإقصاء من السكن ببشار الجزائرية‎

قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | حصاد اليوم

قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

﻿

آخر المستجدات

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تدعم الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تدعم الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش ومتحايل يستفيد من ثلاث محلات دفعة واحدة | مجتمع

ذوو الاحتياجات الخاصة مغيبون من الاستفادة من محلات تجارية تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

سد غيس سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات | مجتمع

سد ''غيس'' سيوفر الماء الشروب للحسيمة وسيحمي المنطقة من الفيضانات

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر | مجتمع

اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.