اعتقال موظف بجماعة تطوان هتك عرض طفل قاصر ﻿

أمرت النيابة العامة بإيداع موظف بجماعة تطوان السجن المحلي بتهمة هتك عرض قاصر وإحالته على قاضي التحقيق لكشف تفاصيل واقعة الاعتداء، وذلك وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الخاص بنهاية

''شوف تيفي'':

أمرت النيابة العامة بإيداع موظف بجماعة تطوان السجن المحلي بتهمة هتك عرض قاصر وإحالته على قاضي التحقيق لكشف تفاصيل واقعة الاعتداء، وذلك وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الخاص بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت اليومية أن المتهم البالغ من العمر 56 سنة يشتغل موظفا بمكتبة القرب بحي كويلما الهامشي، التابعة للجماعة الترابية بتطوان، والتي يرتادها تلاميذ وتلميذات من مستويات مختلفة للمطالعة، اعتدى جنسيا على طفل قاصر خلال الأيام الأخيرة، فيما هناك حديث عن وجود ضحايا آخرين.

وأضافت اليومية أن الطفل المعتدى عليه، أخبر والديه بالحادث، وقد أكدت شهادة طبية تعرضه لهتك العرض، ليقدما شكاية في الموضوع للنيابة العامة، التي قامت باعتقاله والتحقيق معه، حيث بقي مصرا على الإنكار قبل مواجهته ببعض الأدلة الدامغة وشهادة الطفل وكذلك آثار اعتدائه عليه.

وكشف مصدر مقرب لليومية أن عدد الضحايا قد يرتفع خاصة لأن الطفل المعني، كشف خلال الاستماع إليه، عن وجود زملاء له تعرضوا لنفس الأفعال بذات المكتبة، ولم يخبروا أولياء أمورهم، وأن منهم من اختار الصمت، ويقدر عددهم بين 5 و6 قاصرين.