بالصــور:البرمجة الفنية الضعيفة لليوم الثاني من مهرجان تيميتار بأكادير تنعكس على الحضور الجماهيري الباهث ﻿

عرف اليوم الثاني من مهرجان ''تيميتار'' المقام بأكادير حضورا جماهيريا باهتا، إذ توافدت على ساحة الأمل أعداد جد هزيلة من الجماهير مقارنة مع اليوم الأول الذي حطم أرقاما قياسية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرف اليوم الثاني من مهرجان ''تيميتار'' المقام بأكادير حضورا جماهيريا باهتا، إذ توافدت على ساحة الأمل أعداد جد هزيلة من الجماهير مقارنة مع اليوم الأول الذي حطم أرقاما قياسية.



وأرجع عدد من المتتبعين سبب هذا العزوف الجماهيري خلال اليوم الثاني إلى البرمجة الفنية التي كانت ضعيفة جدا، ولم تراعي العديد من المعايير التي من شأنها أن تجذب الجمهور للحضور بكثافة، وعلى رأسها افتقدها لأسماء لامعة في سماء الفن ومعروفة على الساحة الفنية، حيث لم تكن الأسماء الحاضرة يوم أمس تتجاوز شهرتها حد أرنبة الأنف على حد تعبير أحد الحاضرين الذي قال لقناة ''شوف تيفي'' أن إدارة المهرجان عليها أن تقوم بتطعيم البرنامج بفنانين معروفين، وليس بأسماء لا نعرف عنها أي شيء وحتى أدائها غير مقنع بتاتا...''



وعلاقة بذات الموضوع، فيوم أمس لم تستطيع البرمجة الفنية أن ترضي ساكنة أكادير وهو ما أكدته الأعداد القليلة التي حضرت لمنصة ساحة الأمل حيث مرت أجواء الليلة الثانية باردة ومتواضعة باستثناء العرض الذي قدمه كل من الشاب يونس ومجموعة شايفين اللذين أنقذا ماء وجه ''تيمتيار'' يوم أمس واستطعا معا أن يجمعا جمهور لا بأس به في عرضيهما الذي تفاعلت معه الجماهير الحاضرة ورددت خلفهما كل معزوفاتهما وأغانيهما التي أدياها، في انتظار ما سيسفر عنه حفل اليوم الثالث الذي سيعرف مشاركة كل من الدوزي وأمينوكس وحميد إنرزاف.