النيابة العامة تدخل على خط صور مروعة ومنشورات فيسبوكية تبث الفزع في صفوف جمهور مهرجان ''تيميتار'' بأكادير ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن النيابة العامة دخلت على خط إقدام مجهولين على نشر صور تبث الفزع والهلع في صفوف المواطنين بمدينة أكادير وتحذرهم من الحضور لمنصات مهرجان تيميتار.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن النيابة العامة دخلت على خط إقدام مجهولين على نشر صور تبث الفزع والهلع في صفوف المواطنين بمدينة أكادير وتحذرهم من الحضور لمنصات مهرجان تيميتار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المصالح الأمنية تعاملت بحزم وجدية كبيرة مع هذه الصور وشريط فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يحذر المواطنين من الذهاب لمهرجان تيميتار، حيث تم إخطار النيابة العامة بالأمر وفتحت تحقيقا معمقا من أجل الوصول لهوية الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الأشياء التي من شأنها أن تؤثر على نفسية متلقيها بحيث أن الصور المنشورة في هذا الصدد كلها قديمة، وترجع لشخص جرى اعتقاله بمدينة فاس، وقدم أمام النيابة العامة سنة 2016، وصدرت في حقه عقوبة حبسية.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية تقوم بعمل جبار من أجل تغطية فعاليات مهرجان تيميتار، الذي انطلق أول أمس بمدينة أكادير، لضمان مرورها في أحسن الظروف، حيث جندت ولاية أمن أكادير كل طاقاتها ومواردها البشرية واللوجيستيكية لتوفير الأمن والسكينة لزوار المهرجان وضيوفه.