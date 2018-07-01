 اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش ﻿
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اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 01:55 اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش | حوادث و حقوق
اعتقال موظف جماعي بتهمة الإبتزاز بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية التابعة لمدينة مراكش تمكنت عشية اليوم الجمعة من اعتقال موظف جماعي يعمل بجماعة جليز بالمدينة الحمراء بتهمة الإبتزاز.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية التابعة لمدينة مراكش تمكنت عشية اليوم الجمعة من اعتقال موظف جماعي يعمل بجماعة جليز بالمدينة الحمراء بتهمة الإبتزاز.

وجاء اعتقال الموظف الجماعي، بعدما تقدمت مهاجرة مغربية بشكاية لدى وكيل الملك مفادها أن المعني بالأمر ابتزها بعدما طالبته بوضع اسم ابنتها بالحالة المدنية.

وأضافت مصادرنا، أن الموظف الجماعي، أمر المهاجرة المغربية بمده بمبلع 2000 درهم إذا ما أرادت أن ينفذ طلبها.

وأمام هذا الأمر، اعتقلت العناصر الأمنية الموظف الجماعي، حيث سيتابع بالتهم المنسوبة إليه على أن يتقدم أمام أنظار العدالة.

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شوف تيفي مجتمع مراكش موظف جماعي ابتزاز

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