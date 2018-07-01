حافلات جديدة بالرباط..وهـــا بشحال الثمن ديالهم ﻿

ينتظر أن يعرف قطــاع النقل في العاصمة الرباط تطورا بمصادقة ''مؤسسة العاصمة'' التي يرأسها جامع المعتصم، على دخول شركتين جديدتين هما ALSA GRUPO و CITY BUS TRANSPOR.

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ينتظر أن يعرف قطــاع النقل في العاصمة الرباط تطورا بمصادقة ''مؤسسة العاصمة'' التي يرأسها جامع المعتصم، على دخول شركتين جديدتين هما ALSA GRUPO و CITY BUS TRANSPOR.

وستوفر الشركتين الجديدتين 350 حافلة في السنة الأولى، ليصل عدد الحافلات إلى 480 حافلة في أفق السنة الرابعة من العقد، مع استعمال حافلات مزدوجة كل واحدة منها تضم حافلتين، حسب ما أوردته يومية ''أخــبار اليوم''.

وستشرف مؤسسة ''تعاون العاصمة'' على إنجاز مسارات خاصة بالحافلات لتحسين وتيسير حركتها في الرباط وسلا ونواحيها ، بتهيئة أكر من 45 كلم، وأعدت طلب عروض لإنجـــاز دراســة عن مخطط التنقل الحضري سيعلن قريبــا، وسيكـــون سعر ولوج الحافلات الجديدة في حدود 5 دراهـــم.