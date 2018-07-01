مؤلم...شاب عشريني يلقى مصرعه بصعقة كهربائية باشتوكة أيت بها ﻿

لقي شاب عشريني مصرعه صبيحة اليوم الجمعة داخل صهريج خاص للسقي بضيعة فلاحية بدوار ''تين حافي'' بجماعة الصفاء إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

لقي شاب عشريني مصرعه صبيحة اليوم الجمعة داخل صهريج خاص للسقي بضيعة فلاحية بدوار ''تين حافي'' بجماعة الصفاء إقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك كان يقوم بعملية تنظيف للصهريج المائي من الأوحال والنفايات التي كانت عالقة به، قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته على الفور.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة، قبل أن يتم نقلها لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليم المختار السوسي ببيوكرى فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث.