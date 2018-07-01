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الإطــاحة بعصابة تروج ''القرقوبي'' من بينهم قاصر بالبيضاء

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 01:39 الإطــاحة بعصابة تروج القرقوبي من بينهم قاصر بالبيضاء | مجتمع
الإطــاحة بعصابة تروج ''القرقوبي'' من بينهم قاصر بالبيضاء
في إطار مكافحة المخدرات بشتى أنواعها،تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، بتهمة ترويج الأقراص

شوف تيفي

في إطار مكافحة المخدرات بشتى أنواعها،تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة.

العناصر الأمنية و بعد توقيف القاصر بالمحطة الطرقية أولاد زيان، تمكنت من تعقب المشتبه فيه الثاني وإيقافه بمنطقة الحي الحسني وحجز كمية 650 قرصا مهلوسا من نوع ''إكستازي''

و حسب المعطيات الأولية للبحث التي توصلت بها شوف تيفي من خلال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المزود الرئيسي وإيقافه بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث تبين أنه كان يستغل القاصر في إرسال شحنات من الأقراص المهلوسة نحو مدينة الدار البيضاء.

هذا، وفور القبض عليهم، تم الإحتفاظ بالموقوفين البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما احتفظ بالقاصر تحت المراقبة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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