 القبض على سائق السيارة الفاخرة اللي طمع فبائعة متجولة بالمحمدية و شفر ليها 400 درهم أمام الكاميرا ﻿
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القبض على سائق السيارة الفاخرة اللي طمع فبائعة متجولة بالمحمدية و شفر ليها 400 درهم أمام الكاميرا

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 00:29 القبض على سائق السيارة الفاخرة اللي طمع فبائعة متجولة بالمحمدية و شفر ليها 400 درهم أمام الكاميرا | مجتمع
القبض على سائق السيارة الفاخرة اللي طمع فبائعة متجولة بالمحمدية و شفر ليها 400 درهم أمام الكاميرا
بعدما أقدم سائق سيارة فاخرة على سرقة مبلغ مالي سقدر ب400 درهم من بائعة متجولة بمدينة المحمدية يوم 8 يونيو المنصرم، علمت شوف تيفي، أن عناصر الدرك الملكي بدار بوعزة تعرفوا على المعني بالأمر اليوم

شوف تيفي

 بعدما أقدم سائق سيارة فاخرة على سرقة مبلغ مالي سقدر ب400 درهم من بائعة متجولة بمدينة المحمدية يوم 8 يونيو المنصرم، علمت شوف تيفي، أن عناصر الدرك الملكي بدار بوعزة تعرفوا على المعني بالأمر اليوم الجمعة من خلال سيارته على الرغم من إخفائه لترقيمها خلال عملية النصب.

وأضافت مصادرنا أن العناصر الأمنية، أوقفوا المشتبه به بحي الألفة بالدارالبيضاء، و يباشرون التحقيق معه.

وكانت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قد تداولت مقطع فيديو يوثق للحظة تعرض الضحية للنصب والإحتيال على يد صاحب السيارة الخفيفة.

وكانت قناة شوف تيفي، السباقة لطرق باب البائعة المُتجولة القاطنة بالمحمدية، حيث تفاعل النشطاء مع قصتها و حصلت على مساعدات مهمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع حوادث وحقوق بائعة متجولة

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