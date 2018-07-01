من جديد..حجز طن ونصف من الأكياس البلاستيكية ضواحي المحمدية ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي موسى بنعلي بالمحمدية اليوم الجمعة من حجز سيارة من نوع مرسيدس محملة بطن ونصف من الأكياس البلاستيكية.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي موسى بنعلي بالمحمدية اليوم الجمعة من حجز سيارة من نوع مرسيدس محملة بطن ونصف من الأكياس البلاستيكية.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفوا سائق السيارة في « براج » بعد اشتباههم في أمره، ليعثروا على الكمية المهمة من الأكياس البلاستيكية كانت موجهة للتسويق.

وأضافت مصادرنا، أنه وبعد عملية التفتيش، عثر رجال الدرك على مبلغ 30 ألف درهم داخل السيارة، ليتم إيقاف السائق ووضع سيارته بالمحجز البلدي.

جدير بالذكر، أن عناصر تابعة للشرطة القضائية للدرك الملكي بالمحمدية، تمكنوا ليلة الأربعاء من مداهمة مستودعين عشوائيين كائنين بدوار موالين العرصة، التابع ترابيا لجماعة سيدي موسى بن علي،و أسفرت العملية عن حجز ما يناهز طنين من الأكياس البلاستيكية التي كانت مجهزة للتسويق.