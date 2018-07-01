حجز أجزاء وقطع غيار سيارات ''مزورة'' قبل تسويقها بمكناس ﻿

تم أمس الخميس بمكناس، حجز كمية كبيرة من أجزاء وقطع غيار السيارات الجديدة، بقيمة مالية تقارب ثمانية ملايين درهم، وذلك حسب ما علم لدى إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة.

''شوف تيفي''+'' وم ع ''

تم أمس الخميس بمكناس، حجز كمية كبيرة من أجزاء وقطع غيار السيارات الجديدة، بقيمة مالية تقارب ثمانية ملايين درهم، وذلك حسب ما علم لدى إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، أن هاته العملية جاءت عن طريق تفتيش أنجز بمساعدة الشرطة القضائية في مستودعات توجد بضواحي مدينة مكناس، مؤكدة أن هذه المصالح تمكنت من وضع يدها على مجموعة من القطع التي تتألف من مكابح الفرامل، وأسطوانات القابض، والمرشحات، ومخففات الصدمات، والمكابس، وأغلفة المكابس، ومضخات المياه، ومسخنات، وأحزمة نقل، ومحامل، ومنافخ... إلخ. وحسب ذات المصدر، تم حجز آلة لحام بلاستيكية، وصناديق تعبئة وتغليف لعلامات تجارية مختلفة.

وأضاف المصدر نفسه، أن نمط الاشتغال المتبع من طرف الأشخاص المعنيين بخرق القانون في هذه العملية، يقوم على البيع بالجملة لقطع غيار سيارات تحمل علامات تجارية غير أصلية، وذلك بعد تغليفها في عبوات مزورة مصنعة محليا، والتي تحمل الأسماء التجارية لمصنعين معروفين دوليا.