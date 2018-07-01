وزارة الصحة تسحب أدوية صينية تحتوي على مواد مسرطنة من الصيدليات ﻿

أعلنت وزارة الصحة أنه تم الكشف عن وجود شوائب قد تكون مسرطنة في بعض الأدوية التي تحتوي على مادة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية .Zhejing Huahai Pharmaceutical Co .

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة الصحة أنه تم الكشف عن وجود شوائب قد تكون مسرطنة في بعض الأدوية التي تحتوي على مادة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية .Zhejing Huahai Pharmaceutical Co .

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الجمعة، أن هذا الأمر يخص عدة دول عبر العالم بعد أن تم كشف مكون N-nitrosodimethylamine في المادة الفعالة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية Zhejing Huahai Pharmaceutical Co، مشيرة إلى أن وجود هذه المادة لم يكن متوقعا وقد يكون مرتبطا بتغييرات في طريقة تصنيع المادة الفعالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفي المغرب، وعملا بمبدأ الحيطة والحذر، عملت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة على سحب الأدوية التالية التي تحتوي على مادة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية Zhejing Huahai Pharmaceutical Co :

- VALSARTAN WIN 80 mg ; 160mg

- CO-VALSARTAN WIN 80mg /12.5 mg ; 160mg /25 mg

- ATENSIL 40mg ; 80mg ; 160mg

وأبرزت الوزارة أن هذه الأدوية، تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنها تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من قصور في القلب أو من نوبة قلبية حديثة.

وأكدت الوزارة سحب الأدوية المذكورة من السوق، داعية المرضى إلى استشارة الطبيب إذا ما كانوا يستخدمون هذه الأدوية لاستبداله بعقار فالسارتان آخر من مصدر مختلف أو بعلاج بديل، مع عدم إيقاف العلاج.