 بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء ﻿
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بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

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بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء

بتاريــخ : 7 يوليوز 2018 / 00:00 بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع
بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء
بعد ندائها المؤثر على شوف تيفي ،حضنت بائعة متجولة بدرب السلطان بالدار البيضاء ابنتها التي تعاني من مرض التوحد واختفت عن الأنظار بعدما اصطحبتها معها إلى العمل يوم 3 يوليوز المنقضي،و ذلك راجع لتجند

شوف تيفي

بعد ندائها المؤثر على شوف تيفي ،حضنت بائعة متجولة بدرب السلطان بالدار البيضاء ابنتها التي تعاني من مرض التوحد واختفت عن الأنظار بعدما اصطحبتها معها إلى العمل يوم 3 يوليوز المنقضي،و ذلك راجع لتجند مختلف مصالح ولاية أمن المنطقة بغرض العثور على الطفلة المختفية.

المصالح الأمنية، باشرت إجراءاتها الإعتيادية في هذا الصدد، وتم تعميم أوصاف وهوية المتغيبة على مختلف المصالح والدوريات الراجلة والراكبة المتواجدة بنفوذ ولاية أمن الدار البيضاء، و كذا باقي ولايات الأمن على الصعيد الوطني.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" استطاعت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة مديونة المدينة من العثور على الطفلة المختفية في ظرف وجيز لم يتعدى 12 ساعة، ليتم إشعار والدتها بالخبر السار.

هذا وتسلمت الأم ابنتها في الحفظ والصون بعد استكمال الإجراءات القانونية التي تمت مباشرتها منذ البداية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيبائعة متجولةحالة اختفاءمغرب

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