أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية ﻿

تمكنت المصالح الأمنية لمدينة مراكش يومه الجمعة من إيقاف نشاط مروج الممنوعات، بعدما عثرت بحوزته على حوالي 280 حبة من الإكستازي.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية لمدينة مراكش يومه الجمعة من إيقاف نشاط مروج الممنوعات، بعدما عثرت بحوزته على حوالي 280 حبة من الإكستازي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن رجال الأمن توصلوا بإخبارية مفادها أن المعني بالأمر يروج الأقراص المهلوسة بالملاهي الليلية لمدينة مراكش، لتتعقب خطواته وتوقفه بحي المسيرة 3 وبحوزته 282 حبة من الإكستازي.

وأضافت مصادرنا، أنه وبتعليمات من النيابة العامة داهمت العناصر الأمنية منزل الموقوف لتعثر بداخله على 50 حبة من الإكستازي أي بمعد 332 قرص.

هذا وبعد استنطاقه خلال التحقيق، اعترف المعني بالأمر بالمنسوب إليه كما أفصح عن هوية مزوده ليتم القبض عليه هو الاخر بعد كمين محكم، في انتظار عرضهما على النيابة العامة المختصة.