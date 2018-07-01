 أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــور..حرب و دمار ببشار الجزائرية بسبب السكن الاجتماعي | دولي

بالصــور..حرب و دمار ببشار الجزائرية بسبب السكن الاجتماعي

وزارة الصحة تسحب أدوية صينية تحتوي على مواد مسرطنة من الصيدليات | مجتمع

وزارة الصحة تسحب أدوية صينية تحتوي على مواد مسرطنة من الصيدليات

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية | حوادث و حقوق

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية | حوادث و حقوق

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية

بعد حفله الغنائي.. الشرطة تعتقل المغني العالمي كريس براون | ثقافة و فنون

بعد حفله الغنائي.. الشرطة تعتقل المغني العالمي كريس براون

بشرى سارة للموظفين..زيادات تصل إلى 1700 درهم في الشهر لتحسين الدخل | مجتمع

بشرى سارة للموظفين..زيادات تصل إلى 1700 درهم في الشهر لتحسين الدخل

الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة | بوليتيك

الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

المغرب الذي نريد...!

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 23:47 أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية | حوادث و حقوق
أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية
تمكنت المصالح الأمنية لمدينة مراكش يومه الجمعة من إيقاف نشاط مروج الممنوعات، بعدما عثرت بحوزته على حوالي 280 حبة من الإكستازي.

شوف تيفي

 تمكنت المصالح الأمنية لمدينة مراكش يومه الجمعة من إيقاف نشاط مروج الممنوعات، بعدما عثرت بحوزته على حوالي 280 حبة من الإكستازي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن رجال الأمن توصلوا بإخبارية مفادها أن المعني بالأمر يروج الأقراص المهلوسة بالملاهي الليلية لمدينة مراكش، لتتعقب خطواته وتوقفه بحي المسيرة 3 وبحوزته 282 حبة من الإكستازي.

وأضافت مصادرنا، أنه وبتعليمات من النيابة العامة داهمت العناصر الأمنية منزل الموقوف لتعثر بداخله على 50 حبة من الإكستازي أي بمعد 332 قرص.

هذا وبعد استنطاقه خلال التحقيق، اعترف المعني بالأمر بالمنسوب إليه كما أفصح عن هوية مزوده ليتم القبض عليه هو الاخر بعد كمين محكم، في انتظار عرضهما على النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق حبوب الاكستازي مغرب مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية | حوادث و حقوق

أمن مراكش يلقي القبض على مروج حبوب الإكستازي يروجها في الملاهي الليلية

معركة خطيرة بالقرب من البوطوار القديم بالبيضاء | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بالقرب من ''البوطوار القديم'' بالبيضاء

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..متسول دار راسو مضروب وشدوه المصلين حدا المسجد..شوفو شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..متسول دار راسو ''مضروب'' وشدوه المصلين حدا المسجد..شوفو شنو دارو ليه

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غير بيناتهم..في الساعات الأولى من الصباح..مضاربة خايبة بين شباب و فتاة في حالة غير طبيعية بالحي المحمدي بالبيضاء | بــووز
منذ 13 دقيقة

غير بيناتهم..في الساعات الأولى من الصباح..''مضاربة'' خايبة بين شباب و فتاة في حالة غير طبيعية بالحي المحمدي بالبيضاء

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا تحولات لمضاربة | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فكازا تحولات لمضاربة

بالفيديو.. حرق العجلات قطع للطرق و إشتباكات مع قوات الأمن إحتجاجا على الإقصاء من السكن ببشار الجزائرية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. حرق العجلات قطع للطرق و إشتباكات مع قوات الأمن إحتجاجا على الإقصاء من السكن ببشار الجزائرية‎

قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | حصاد اليوم

قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

﻿

آخر المستجدات

بالصــور..حرب و دمار ببشار الجزائرية بسبب السكن الاجتماعي | دولي
منذ 40 دقيقة

بالصــور..حرب و دمار ببشار الجزائرية بسبب السكن الاجتماعي

وزارة الصحة تسحب أدوية صينية تحتوي على مواد مسرطنة من الصيدليات | مجتمع

وزارة الصحة تسحب أدوية صينية تحتوي على مواد مسرطنة من الصيدليات

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو..بعد نداء والدتها المؤثر على شوف تيفي..العثور على طفلة مختفية تعاني التوحد في ظرف قياسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.