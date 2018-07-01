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بشرى سارة للموظفين..زيادات تصل إلى 1700 درهم في الشهر لتحسين الدخل

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 22:16 بشرى سارة للموظفين..زيادات تصل إلى 1700 درهم في الشهر لتحسين الدخل | مجتمع
بشرى سارة للموظفين..زيادات تصل إلى 1700 درهم في الشهر لتحسين الدخل
كشفت الأولويات المستقبلية للحكومة، خلال السنة المقبلة، عن الاستمرار في تفعيل الحوار الاجتماعي للاتفاق على عرض شامل ونوعي يقضي بزيادات بمعدل 700 درهم للموظف، وقد تصل إلى 1700 درهم شهريا وفق ما ورد في

شوف تيفي

كشفت الأولويات المستقبلية للحكومة، خلال السنة المقبلة، عن الاستمرار في تفعيل الحوار الاجتماعي للاتفاق على عرض شامل ونوعي يقضي بزيادات بمعدل 700 درهم للموظف، وقد تصل إلى 1700 درهم شهريا وفق ما ورد في التوقعات المستقبلية للحكومة في سياق تقديمها لحصيلة سنة عملها.

وأعلنت الحكومة، وفق ما أوردته جريدة المساء الصادرة يوم غد السبت، 7يوليوز، التزامها برفع التعويضات العائلية بمبلغ يتراوح بين 100 و600 درهم شهريا، وأكدت أن إنجازاتها شملت الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم، لفائدة 74 ألف متقاعد، ابتداء من فاتح يناير 2019.

هذا إلى جانب توسيع عدد المستفيدات من الدعم المباشر بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم، وإدراج الأمهات المعوزات والكفيلات ضمن فئات المستفيدين، كما تم تمكين أزيد من 24 ألف مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، والرفع من الدعم المالي المرصود لدفع الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 60 في المائة بين سنتي 2015 و2017.

وأكدت الحكومة، في الشق الخاص بالإجراءات الاجتماعية، يضيف المصدر، على احتواء نسبة التضخم في 0.7 في المائة، مع ضمان عدم ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأساسية منذ سنوات. كما عملت على رفع عدد المستفيدين من الدعم المباشر إلى أزيد من 82 الف أرملة، وهو الأمر الذي مكن من استفادة 147 ألف يتيم.

وأوضحت أنه ولتعزيز هذه التدابير الاجتماعية وترشيدها، تعكف على القيام بدراسة حول تجويد آليات الاستهداف للسياسات الاجتماعية، من أولى نتائجها المنتظرة اعتماد التعريف الاجتماعي الأوحد والفريد، الذي سيمكن من التوصل إلى فعالية أفضل لهذه السياسات، وجعلها في خدمة الفئات الهشة، عبر استبدال نظام معقد للتصريح، بنظام آخر يعتمد أساسا على تحديد دقيق لهوية الفئات المستهدفة.

وفي مجال التشغيل، سجلت الحكومة أنها تمكنت من إحداث حوالي 95 ألف منصب للتشغيل العمومي، كما تضمن قانون المالية لسنة 2018، عددا من التدابير الداعمة لإحداث فرص الشغل، منها توسيع مجال عمل برنامج "تحفيز" قصد تشجيع المقاولة حديثة النشأة على التشغيل من خلال الإعفاء على الدخل في حدود 100000 درهم، إضافة إلى تحمل الدولة للتكاليف الاجتماعية لـ10 أجراء عوض 5 سابقا، فضلا عن تمديد الإعفاءات لفائدة المقاولات حديثة النشأة إلى غاية سنة 2022. كما عرف نظام المقاول الذاتي، الذي يساهم في إدماج الشباب ومكافحة البطالة، بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث مر من حوالي 30000 مستفيد سنة 2016 إلى حوالي 60000 حاليا.

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