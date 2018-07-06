معركة خطيرة بالقرب من ''البوطوار القديم'' بالبيضاء ﻿

شهدت إحدى المطاعم الشعبية القريبة من ''البوطوار القديم'' المتواجد بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 6 يوليوز، وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الأشخاص في حالة غير

''شوف تيفي'':

شهدت إحدى المطاعم الشعبية القريبة من ''البوطوار القديم'' المتواجد بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 6 يوليوز، وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الأشخاص في حالة غير طبيعية، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شابة كانت رفقة شابين في حالة غير طبيعية، دخلوا في مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الضرب، ما جعل أشخاصا آخرين متواجدين بالمطعم الشعبي يدخلون على الخط من خلال مساندة الشابة، ما تسبب في وقوع معركة، كادت أن تنتهي لولا تدخل المصالح الأمنية بوقوع جريمة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، وبعد حلولها بعين المكان، تمكنت من إيقاف الشابة والأطراف الآخرين، حيث تم نقلهم إلى دائرة أمنية للتحقيق معهم للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.