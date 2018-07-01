فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..متسول دار راسو ''مضروب'' وشدوه المصلين حدا المسجد..شوفو شنو دارو ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 6 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة ضبط مصلين لشخص يدعي إصابته بجروح حتى يحصل منهم على بعض ''الدراهم'' خلال مغادرتهم لمسجد يوجد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 6 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة ضبط مصلين لشخص يدعي إصابته بجروح حتى يحصل منهم على بعض "الدراهم" خلال مغادرتهم لمسجد يوجد بإحدى القرى المغربية.

ويظهر الفيديو لحظة تمكن المصلين من إزالة "الضمادات" من رأس المتسول، الذي قام بتوسل المصلين حتى لا يتم الاعتداء عليه، ما دفع بهم إلى إطلاق سراحه، ليفر من المكان بسرعة كبيرة بواسطة دراجته الهوائية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث وصف الجميع هذا المتسول بـ "النصاب"، مؤكدين أن العشرات من المتسولين وخاصة أولئك المتواجدين أمام المساجد، حيث يلجؤون للكذب والحيلة للحصول على الصدقة من المواطنين.