عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء ﻿

اهتز حي السلام 1 بمنطقة أناسي التابعة لسيدي البرنوصي زناتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 6 يوليوز 2018، على وقع انتحار شاب في عقده الثالث شنقا، داخل منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز حي السلام 1 بمنطقة أناسي التابعة لسيدي البرنوصي زناتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 6 يوليوز 2018، على وقع انتحار شاب في عقده الثالث شنقا، داخل منزل أسرته.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 34 سنة، معروف بالحي الذي يقطن به بإدمانه على الأقراص المهلوسة، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل وسط منزل أسرته لأسباب مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، عاينت جثة الشاب وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور لإخضاعها للتشريح الطبي.