 توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء

توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا | حوادث و حقوق

توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا | بوليتيك

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم التبوريدة ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم ''التبوريدة'' ضواحي مدينة الدار البيضاء

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش | مجتمع

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة

المغرب الذي نريد...!

توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 16:43 توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا | حوادث و حقوق
توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا
أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف مصالح الشرطة بمدينة سلا، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 4 فبراير إلى غاية 4 يوليوز الحالي، عن توقيف 4640 شخصا يشتبه في

 شوف تيفي

أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف مصالح الشرطة بمدينة سلا، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 4 فبراير إلى غاية 4 يوليوز الحالي، عن توقيف 4640 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه من بين هؤلاء الموقوفين 2519 تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف تلك الجرائم، و2121 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وذكر أن هذه العمليات الأمنية قد انصبت على مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتحديدا تلك الماسة بالشعور بالأمن، كما شملت مناطق سلا المدينة ومفوضية العيايدة وسلا الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين في القضايا الماسة بالأشخاص بلغ 231 شخصا، وفي الجرائم الماسة بالأموال والممتلكات ما مجموعه 842 شخصا، وفي الجرائم المالية والاقتصادية 432 شخصا، وفي قضايا المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاتجار في المواد المهربة وغير المشروعة 2248 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن مختلف التدخلات الأمنية المنجزة قد مكنت من حجز 386 أداة حادة وراضة وسكاكين تدخل في خانة الأسلحة البيضاء، وثلاث قنينات مسيلة للدموع، و61 مركبة استعملت أو تحصلت من عملية إجرامية، علاوة على ضبط 63 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و10 آلاف و742 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وأشار إلى أنه قد تم تدعيم هذه التدابير الزجرية في مجال مكافحة الجريمة باعتماد آليات أخرى وقائية، همت بالأساس تكثيف عمل الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، وتعزيز التدخلات الاستباقية لمختلف الوحدات الأمنية بما فها مجموعة الأبحاث والتدخلات (GRI)، وذلك بهدف الوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التدابير الزجرية التدخلات الاستباقية تقارير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم التبوريدة ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم ''التبوريدة'' ضواحي مدينة الدار البيضاء

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة السراغنة..شوفو شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة السراغنة..شوفو شنو دارو ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

على الهــامش..من قلب المغرب العميق..عين على معاناة أم لأربعة أطفال عايشين فكاريان وهاشنو كيوقع ليهم فالصيف..بغينا غير اللي عتقنا | على الهامش
منذ 2 دقائق

على الهــامش..من قلب المغرب العميق..عين على معاناة أم لأربعة أطفال عايشين فكاريان وهاشنو كيوقع ليهم فالصيف..بغينا غير اللي عتقنا

أشنو بغا يقصد؟؟أمينوكس يتحدث عن شركة مازيكا المصرية اللي تعاقد معاها الدوزي..أنا مكندخلش من الباب الصغير وهاذ الشركة اتاصلات بيا هاذي 4 سنين ورفضت | بــووز

أشنو بغا يقصد؟؟أمينوكس يتحدث عن شركة مازيكا المصرية اللي تعاقد معاها الدوزي..أنا مكندخلش من الباب الصغير وهاذ الشركة اتاصلات بيا هاذي 4 سنين ورفضت

بالفيديو..شهادات مؤثرة على لسان أصدقاء اللاعب المغربي أخميس اللي مات فكسيدة بالحسيمة من قلب حيه بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..شهادات مؤثرة على لسان أصدقاء اللاعب المغربي أخميس اللي مات فكسيدة بالحسيمة من قلب حيه بالدارالبيضاء

كواليس خاصة..منتج مغربي عالمي يستقر بالمملكة ويؤسس شركة انتاج موسيقية والبداية مع شوقي /حنان الخضر وخولة مجاهد وها علاش اختاروه | خارج البلاطو

كواليس خاصة..منتج مغربي عالمي يستقر بالمملكة ويؤسس شركة انتاج موسيقية والبداية مع شوقي /حنان الخضر وخولة مجاهد وها علاش اختاروه

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

عاجل..انتحار شاب شنقا وسط منزل أسرته بالبيضاء

توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا | حوادث و حقوق

توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا | بوليتيك

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.