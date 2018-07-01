توقيف 4640 شخصا يشتبه تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية بسلا ﻿

أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف مصالح الشرطة بمدينة سلا، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 4 فبراير إلى غاية 4 يوليوز الحالي، عن توقيف 4640 شخصا يشتبه في

شوف تيفي

أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف مصالح الشرطة بمدينة سلا، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 4 فبراير إلى غاية 4 يوليوز الحالي، عن توقيف 4640 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه من بين هؤلاء الموقوفين 2519 تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف تلك الجرائم، و2121 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وذكر أن هذه العمليات الأمنية قد انصبت على مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتحديدا تلك الماسة بالشعور بالأمن، كما شملت مناطق سلا المدينة ومفوضية العيايدة وسلا الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين في القضايا الماسة بالأشخاص بلغ 231 شخصا، وفي الجرائم الماسة بالأموال والممتلكات ما مجموعه 842 شخصا، وفي الجرائم المالية والاقتصادية 432 شخصا، وفي قضايا المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاتجار في المواد المهربة وغير المشروعة 2248 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن مختلف التدخلات الأمنية المنجزة قد مكنت من حجز 386 أداة حادة وراضة وسكاكين تدخل في خانة الأسلحة البيضاء، وثلاث قنينات مسيلة للدموع، و61 مركبة استعملت أو تحصلت من عملية إجرامية، علاوة على ضبط 63 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و10 آلاف و742 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وأشار إلى أنه قد تم تدعيم هذه التدابير الزجرية في مجال مكافحة الجريمة باعتماد آليات أخرى وقائية، همت بالأساس تكثيف عمل الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، وتعزيز التدخلات الاستباقية لمختلف الوحدات الأمنية بما فها مجموعة الأبحاث والتدخلات (GRI)، وذلك بهدف الوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطن.