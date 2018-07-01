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أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 14:46 أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا | بوليتيك
أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا
كشف وزير العدل ''محمد أوجار'' في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق ''التجمع الدستوري'' بمجلس النواب، بخصوص ''تقريب الإدارة من المواطن'' ، عن الخصاص الحاصل بالمحاكم الستة الابتدائية المدشنة حديثا.

شوف تيفي:

كشف وزير العدل "محمد أوجار" في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب، بخصوص "تقريب الإدارة من المواطن" ، عن الخصاص الحاصل بالمحاكم الستة الابتدائية المدشنة حديثا.

حيث أشار الوزير، إلى أنها بحاجة لـ48 قاضيا في كل من " تيفلت، مشرع بلقصيري، الدرويش، سوق السبت ولاد نمة و تاركيست" ، يتوزعون بين 37 قاضيا من قضاة الحكم و 11 قاضيا من قضاة النيابة العامة.

وذكر نفس المصدر أن الخريطة القضائية بعد المراجعة أصبحت تتكون من 22 محكمة استئناف بدلا من 21 محكمة و 83 محكمة ابتدائية عوض 70محكمة في المرسوم السابق.

 

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