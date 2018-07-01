أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا ﻿

كشف وزير العدل ''محمد أوجار'' في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق ''التجمع الدستوري'' بمجلس النواب، بخصوص ''تقريب الإدارة من المواطن'' ، عن الخصاص الحاصل بالمحاكم الستة الابتدائية المدشنة حديثا.

شوف تيفي:

كشف وزير العدل "محمد أوجار" في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب، بخصوص "تقريب الإدارة من المواطن" ، عن الخصاص الحاصل بالمحاكم الستة الابتدائية المدشنة حديثا.

حيث أشار الوزير، إلى أنها بحاجة لـ48 قاضيا في كل من " تيفلت، مشرع بلقصيري، الدرويش، سوق السبت ولاد نمة و تاركيست" ، يتوزعون بين 37 قاضيا من قضاة الحكم و 11 قاضيا من قضاة النيابة العامة.

وذكر نفس المصدر أن الخريطة القضائية بعد المراجعة أصبحت تتكون من 22 محكمة استئناف بدلا من 21 محكمة و 83 محكمة ابتدائية عوض 70محكمة في المرسوم السابق.