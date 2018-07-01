 طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا | بوليتيك

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم التبوريدة ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم ''التبوريدة'' ضواحي مدينة الدار البيضاء

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش | مجتمع

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي | دولي

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة السراغنة..شوفو شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة

المغرب الذي نريد...!

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 14:16 طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع
طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه ابتداء من اليوم الجمعة، ونتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب الشرقي نحو المغرب، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا جنوب شرق المملكة وداخل

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه ابتداء من اليوم الجمعة، ونتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب الشرقي نحو المغرب، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا جنوب شرق المملكة وداخل الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن موجة الحرارة هاته والمصحوبة بظاهرة "الشرقي" ستمتد لتشمل ابتداء من يوم الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل معظم المناطق الداخلية لشمال ووسط المملكة، خاصة المناطق الداخلية لسوس وسهول تادلة والحوز والرحامنة والشياظمة وهضاب الفوسفاط وسايس والمناطق الداخلية للغرب واللوكوس والشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمملكة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و48 درجة جنوب شرق المملكة، وداخل الأقاليم الجنوبية، والمناطق الداخلية لسوس، وما بين 40 و45 درجة بسهول تادلة والحوز والرحامنة والشياظمة وهضاب الفوسفاط وسايس، وما بين 35 و 40 درجة بالمناطق الداخلية لشمال ووسط المملكة وداخل مناطق اللوكوس والغرب والشرق، وما بين 28 و34 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

وأشار البلاغ إلى أنه ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، ستعرف درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا بغرب المملكة، بينما سيبقى الطقس محليا حارا بشرق وجنوب شرق البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش | مجتمع

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية | مجتمع

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية

ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع

ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش تفاعل بطل Prison break مع حنان لخضر/خولة مجاهد وشوقي‎ | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شوفو كيفاش تفاعل بطل Prison break مع حنان لخضر/خولة مجاهد وشوقي‎

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة تدمي لقلوب لأم كولشي تخلا عليها..منين ولدت عواج ليا جنبي وموقف معايا حتى واحد | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..حالة تدمي لقلوب لأم كولشي تخلا عليها..منين ولدت عواج ليا جنبي وموقف معايا حتى واحد

أول خروج إعلامي لعبد المومني أحد الموقعين على وثيقة وقف المقاطعة..ها علاش قمنا بهاذ الخطوة و بغينا نوقفو هاذ الحملة | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لعبد المومني أحد الموقعين على وثيقة وقف المقاطعة..ها علاش قمنا بهاذ الخطوة و بغينا نوقفو هاذ الحملة

كواليس ترأس وزير الداخلية حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة بحضور وزراء العثماني والحموشي | خارج البلاطو

كواليس ترأس وزير الداخلية حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة بحضور وزراء العثماني والحموشي

﻿

آخر المستجدات

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا | بوليتيك
منذ 2 دقائق

أوجـــار: محاكم المملكة في حاجة لـ 48 قاضيا

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقس حار ابتداء من اليوم الجمعة في هذه المناطق بالمملكة

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم التبوريدة ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم ''التبوريدة'' ضواحي مدينة الدار البيضاء

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.