بالفيديو.. نهاية مروعة لحياة فارس خلال موسم ''التبوريدة'' ضواحي مدينة الدار البيضاء ﻿

لقي فارس شاب مصرعه، مساء أمس الخميس 5 يوليوز، خلال مشاركته رفقة فرقته بموسم التبوريدة بمنطقة دار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عقب إصابته بجرح بليغ بسبب طلقة بارود خاطئة أطلقها أحد أفراد الفرقة.

''شوف تيفي''

لقي فارس شاب مصرعه، مساء أمس الخميس 5 يوليوز، خلال مشاركته رفقة فرقته بموسم التبوريدة بمنطقة دار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عقب إصابته بجرح بليغ بسبب طلقة بارود خاطئة أطلقها أحد أفراد الفرقة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب ينتمي لفرقة ينحدر أفرادها من منطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، أصيب بساحة التبوريدة خلال عرض لفرقته ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الخطير الذي حول احتفالية الحاضرين للموسم إلى مأتم.