ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش ﻿

وضع ''إسماعيل.ب'' والذي شغل سابقا منصب قائد بالبيضاء، الأسبوع الماضي شكاية باستئنافية مدينة مراكش، موجهة ضد نائب وكيل الملك بنفس المدينة،اتهمه من خلالها بتهديده وإهانته واستفزازه وخرق القانون.

"شوف تيفي":

وضع "إسماعيل.ب" والذي شغل سابقا منصب قائد بالبيضاء، الأسبوع الماضي شكاية باستئنافية مدينة مراكش، موجهة ضد نائب وكيل الملك بنفس المدينة،اتهمه من خلالها بتهديده وإهانته واستفزازه وخرق القانون.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن قائد سابق، رفع شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهم من خلالها نائب وكيل الملك "أ.ب" بالإهانة والاستفزاز والخرق للقانون، مشيرا إلى أن هذا القائد تقابل أمام نائب وكيل الملك مع طليقته التي صدر في حقها حكم قضائي يقضي بتلسيمها لطفليها بعد ثلاثة سنوات من اختفائها، إلا أن صاحب الشكاية تفاجأ بنائب وكيل الملك يسمح للطليقة بإهانته وشتمه.

وأضاف المصدر ذاته أن القائد، شدد في شكايته على أن نائب وكيل الملك سمح للطليقة بمغادرة المحكمة بالرغم من الحكم الصادر في حقها، والتمس من الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة مراكش بفتح تحقيق مع نائب وكيل الملك لشرح أسباب عدم تمكينه من تسلم طفليه وعن أسباب تحيزه للطليقة.