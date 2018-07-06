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رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 13:32 رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة
رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن
عين محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الإتصال، بشكل رسمي في منصب جديد بوزارة الطاقة والمعادن ''كاتبا عاما لوزارة الطاقة والمعادن'' طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شوف تيفي

 

عين محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الإتصال، بشكل رسمي في منصب جديد بوزارة الطاقة والمعادن "كاتبا عاما لوزارة الطاقة والمعادن" طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأنهى غزالي مهامه على رأس الكتابة العامة لوزارة الإتصال بنجاح،وكان آخر إنجاز له هو المساهمة في الإشراف على إخراج المجلس الوطني للصحافة الذي تم انتخاب أعضائه يوم 22 يونيو المنصرم، بالنسبة لممثلي الناشرين والصحافيين...

وكان محمد غزالي، قد عين في دجنبر 2014، كاتبا عاما لوزارة الاتصال، وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة آنذاك على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار غزالي لهذا المنصب تم بعد اتفاق بين عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزميله في الحكومة محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة.

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