تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية ﻿

تمكنت وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة من تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي كانت تعمل لمصلحة دولة أجنبية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجزائر تايمز'' نقلا عن ما

"شوف تيفي"

تمكنت وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة من تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي كانت تعمل لمصلحة دولة أجنبية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" نقلا عن ما اعتبرته تقارير مغربية شبه رسمية.

وأوضح موقع "الجزائر تايمز"، أمس الخميس، أن صفحة "القوات الجوية الملكية"، قالت على فيسبوك إن وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة تمكنت من توقيف خلية استخباراتية تعمل لصالح دولة أجنبية مكونة من 5 ضباط من بينهم ضابط برتبة كولونيل.

وأشار الموقع ذاته أن الصفحة نفسها، أكدت أن الخلية المفككة تمد الجهة الأجنبية بمعلومات عسكرية خاصة وسرية ميدانية عن مستوى التسليح في بعض الثكنات المحددة والفيالق البرية وتصاميم بعض القواعد الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن الصفحة المذكورة، قالت إن هذه "العملية الجراحية"، كما سميت، نفذت بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة للدراسات والمستندات "المخابرات الخارجية DGED"، التي رصدت نشاطا مشبوها اتجاه المغرب يقوده ضابط أجنبي تم رصد اتصالاته داخل المغرب له علاقته بالضباط الخمس، والذين نسجوا علاقات أفقية مع زملاء لهم داخل المؤسسة العسكرية، لكن سرعان ما انكشف هذا المخطط قبل أن يشكل خطرا على الأمن القومي، وسيتم تقديم الموقوفين للعدالة العسكرية لتقول كلمتها في ما نسب إليهم من أفعال تتنافى والقسم الذي أدوه يوم تخرجهم، بعد الانتهاء من التحقيق.