 تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء

تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية | مجتمع

تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش | مجتمع

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي | دولي

شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة السراغنة..شوفو شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة

هام لمستخدمي الهواتف الذكية..هكذا يتم التجسس عليكم من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية | نت 2.0

هام لمستخدمي الهواتف الذكية..هكذا يتم التجسس عليكم من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية | مجتمع

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية

المغرب الذي نريد...!

تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 12:51 تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية | مجتمع
تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية
تمكنت وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة من تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي كانت تعمل لمصلحة دولة أجنبية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجزائر تايمز'' نقلا عن ما

"شوف تيفي"

 

تمكنت وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة من تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي كانت تعمل لمصلحة دولة أجنبية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" نقلا عن ما اعتبرته تقارير مغربية شبه رسمية.

وأوضح موقع "الجزائر تايمز"، أمس الخميس، أن صفحة "القوات الجوية الملكية"، قالت على فيسبوك إن وحدة مكافحة التجسس التابعة للمكتب الخامس للأمن العسكري للقوات المسلحة تمكنت من توقيف خلية استخباراتية تعمل لصالح دولة أجنبية مكونة من 5 ضباط من بينهم ضابط برتبة كولونيل.

وأشار الموقع ذاته أن الصفحة نفسها، أكدت أن الخلية المفككة تمد الجهة الأجنبية بمعلومات عسكرية خاصة وسرية ميدانية عن مستوى التسليح في بعض الثكنات المحددة والفيالق البرية وتصاميم بعض القواعد الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن الصفحة المذكورة، قالت إن هذه "العملية الجراحية"، كما سميت، نفذت بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة للدراسات والمستندات "المخابرات الخارجية DGED"، التي رصدت نشاطا مشبوها اتجاه المغرب يقوده ضابط أجنبي تم رصد اتصالاته داخل المغرب له علاقته بالضباط الخمس، والذين نسجوا علاقات أفقية مع زملاء لهم داخل المؤسسة العسكرية، لكن سرعان ما انكشف هذا المخطط قبل أن يشكل خطرا على الأمن القومي، وسيتم تقديم الموقوفين للعدالة العسكرية لتقول كلمتها في ما نسب إليهم من أفعال تتنافى والقسم الذي أدوه يوم تخرجهم، بعد الانتهاء من التحقيق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القوات الجوية الملكية فيسبوك الأمن العسكري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش | مجتمع

حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية | مجتمع

تفاصيل خاصة عن الشاب المعتقل بإقليم تيزنيت للإشتباه في صلته مع تنظيم الدولة الإسلامية

ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع

ارتفاع درجات الحرارة ووصولها ل 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعبد المومني أحد الموقعين على وثيقة وقف المقاطعة..ها علاش قمنا بهاذ الخطوة و بغينا نوقفو هاذ الحملة | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

أول خروج إعلامي لعبد المومني أحد الموقعين على وثيقة وقف المقاطعة..ها علاش قمنا بهاذ الخطوة و بغينا نوقفو هاذ الحملة

كواليس ترأس وزير الداخلية حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة بحضور وزراء العثماني والحموشي | خارج البلاطو

كواليس ترأس وزير الداخلية حفل تخرج الفوج الـ 53 من السلك العادي لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية بالقنيطرة بحضور وزراء العثماني والحموشي

بدموع مؤثرة..والد الطفلة آية يُفجــرها..بنتي مريضة واستغلها يوسف الزروالي و نصب عليها | حالة خاصة

بدموع مؤثرة..والد الطفلة ''آية'' يُفجــرها..بنتي مريضة واستغلها يوسف الزروالي و نصب عليها

بالفيديو.. دلافين تتنبأ بفوز روسيا على كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم روسيا | قنوات أخرى

بالفيديو.. دلافين تتنبأ بفوز روسيا على كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم روسيا

﻿

آخر المستجدات

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش | مجتمع
منذ 7 دقائق

ســابقة..قائد سابق يرفع دعوى قضائية على نائب وكيل الملك بمراكش

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..شوفو الحكرة: لصوص تعداو على شاب بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء

تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية | مجتمع

تفكيك خلية تجسس داخل الجيش المغربي تعمل لمصلحة دولة أجنبية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.