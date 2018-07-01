حصري.. اتهام الحكم الشهير التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والقضية وصلات للنيابة العامة وفرقة جرائم الأموال بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وكيل الملك بابتدائية مدينة مراكش، توصل بشكاية مقدمة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اتهم من خلالها الحكم الدولي المعروف هشام التيازي بالتزوير

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وكيل الملك بابتدائية مدينة مراكش، توصل بشكاية مقدمة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اتهم من خلالها الحكم الدولي المعروف هشام التيازي بالتزوير وانتحال صفة والشطط والتصرف في مال مشترك.

وأوضح عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الجمعة 6 يوليوز2018، أن المجلس توصل بشكاية معززة بوثائق من 50 حكما منخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب بمراكش، اتهموا من خلالها هشام التيازي رئيس الجمعية بانتحال صفة والتزوير والشطط، ليقوم المجلس بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية مراكش، والذي أمر فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بفتح تحقيق حولها، حيث تم الاستماع له أمس الخميس، من طرف هذه الفرقة، مؤكدا إدلاءه بالوثائق التي قد تدين "التيازي".

وأكد طاطوش أن وكيل الملك بابتدائية مراكش من المنتظر أن يستمع للحكم هشام التيازي ولرئيس عصبة الجنوب وأمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب ومجموعة من الحكام "المشتكين"، مشيرا إلى أن الوثائق المتوفرة والتي تم التقدم بها لفرقة جرائم الأموال، تقول إن التيازي يشغل منصب والده كرئيس لجنة التحكيم بعصبة الجنوب لتعيين الحكام وهو ما يعني "انتحال صفة"، مبرزا في الوقت نفسه أن الحكم الدولي يقوم كذلك بأداء مستحقات للحكام وهو أمر مخالف للقانون لأن العصبة هي التي تتكلف بهذه المهمة.

وبخصوص تهمة "التزوير"، أكد "طاطوش" أن الحكم الدولي هشام التيازي يتوفر على "وصلين نهائيين" خاصين بجمعية حكام عصبة الجنوب وهو ما يعتبر "تزويرا".