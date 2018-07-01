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شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي

بتاريــخ : 6 يوليوز 2018 / 11:48 شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي | دولي
شرطي ألماني يطلق النار على مهاجر مغربي
اضطر رجل أمن ألماني إلى استخدام سلاحه الوظيفي لإطلاق النار على طالب لجوء مغربي، في مدينة ''أمدن'' بولاية ''ساكسونيا'' بعد أن اعترض على عملية إلقاء القبض عليه ومقاومته لعناصر الشرطة باستخدام قطعة زجاجية

شوف تيفي

اضطر رجل أمن ألماني إلى استخدام سلاحه الوظيفي لإطلاق النار على طالب لجوء مغربي، في مدينة "أمدن" بولاية "ساكسونيا" بعد أن اعترض على عملية إلقاء القبض عليه ومقاومته لعناصر الشرطة باستخدام قطعة زجاجية حادة.

وكان مركز للجوء مسرحا الجريمة التي وقعت أحداثها يوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية، حينما حاول الشرطي إيقاف اللاجئ المغربي الذي سبق وأن صدر في حقه قرارا بالطرد من الأراضي الألمانية نحو بلده الأم المغرب، بعدما تم رفض ملفه المقدم كطلب للحصول على اللجوء في الأراضي الألمانية.

وكشفت السلطات الألمانية، يضيف المصدر، أن المواطن المغربي عمد لتكسير "قطعة من زجاج”" في مركز اللجوء، وهدد الشرطي بجزء منها، ما اضطره لاستخدام سلاحه الوظيفي للدفاع عن نفسه.
وقد تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية في حالة اعتقال، في انتظار عرضه على القضاء بتهمة الاعتداء الخطير ومقاومة رجال الأمن.

 

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