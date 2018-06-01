فيديو يهز المغاربة..صحاب شرع اليد شدو خمسيني متلبس باختطاف طفلة من أجل اغتصابها بقلعة السراغنة..شوفو شنو دارو ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 6 يوليوز، مقطع فيديو مثير، يظهر تمكن العشرات من المواطنين من إيقاف شخص في عقده الخامس تم ضبطه متلبسا باختطاف طفلة تبلغ من العمر 5

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 6 يوليوز، مقطع فيديو مثير، يظهر تمكن العشرات من المواطنين من إيقاف شخص في عقده الخامس تم ضبطه متلبسا باختطاف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من أجل اغتصابها.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت مؤخرا، بدوار أيت الشبخ بإقليم قلعة السراغنة، حيث تم ضبط شخص في عقده الخامس متلبسا باختطاف طفلة من أجل اغتصابها، حيث حاصره العشرات من المواطنين، ما جعله يعترف بتورطه سابقا في حالات اغتصاب.

ويظهر الفيديو لحظة اعتراف هذا الشخص بتورطه في اختطاف الطفلة من أجل اغصتابها، مؤكدا تورطه سابقا في اغتصاب طفلتين ما جعله يقضي عقوبة سجنية، قبل أن يقوم مواطنون بإبلاغ مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.