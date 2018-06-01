هام لمستخدمي الهواتف الذكية..هكذا يتم التجسس عليكم من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية ﻿

عثر باحثون من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة، مؤخرا، على أدلة جديدة تدين بعض التطبيقات التي تتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية، بطريقة لا يمكن توقعها.

"شوف تيفي"

عثر باحثون من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة، مؤخرا، على أدلة جديدة تدين بعض التطبيقات التي تتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية، بطريقة لا يمكن توقعها.

وأوضحت وكالة "سبوتينك" الروسية يومه الجمعة 6 يوليوز، أن الباحثين عندما تفحصوا 17 ألف و260 تطبيقا على هواتف "أندرويد"، وجدوا أن بعضا منها يتجسس على أصحاب هذه الهواتف من خلال تسجيل الصوت وتفعيل كاميرا الهاتف.

وأكدت الوكالة الروسية أن الباحثين توصلوا إلى أن 9 آلاف تطبيق من 17 ألف تطبيق، يطلبون الحصول على إذن للولوج إلى الكاميرا أو الميكروفون في الهاتف، وذلك بهدف إرسال لقطات ثابتة "سكرين شوت" لما يفعله المستخدم إلى مطوري التطبيق أو طرف ثالث، ولكن ما كان مثيرا للقلق فعلا، هو وجود تطبيق مخصص لطلب من خلاله الوجبات الخفيفة يدعى "GoPuff"، والذي يقوم بتسجيل كل أنشطة المستخدم وإرسالها إلى AppSee""، وهي منصة لتحليل التطبيقات.